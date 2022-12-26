Пьяный инженер часами катался по Петербургу на каршеринге с мёртвым "пассажиром" на крыше
Водитель каршеринга сбил прохожего насмерть и катался по Петербургу с его телом на крыше
Пьяный мужчина несколько часов катался по улицам Санкт-Петербурга с мёртвым "пассажиром" на крыше. Как сообщил Лайфу источник, водитель каршеринга попал в аварию, но был настолько пьян, что даже не заметил тела.
Пьяный водитель каршеринга на Васильевском острове. Видео © LIFE
По словам нашего собеседника, за рулём автомобиля "был 32-летний инженер-конструктор проектного бюро. Мужчина так сильно выпил, что, сбив прохожего насмерть, даже не заметил, что его тело осталось на крыше авто. Погибшему было 39 лет.
После аварии невменяемый петербуржец проехал ещё около километра по Васильевскому острову, затем бросил машину и отправился отсыпаться. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти архитектор на внедорожнике обезглавил мужчину. Водитель ехал на новеньком автомобиле EXEED и почему-то не увидел лежавшего пешехода на проезжей части.
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