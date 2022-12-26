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26 декабря, 12:11

МВД РФ объявило в розыск журналиста издания Bellingcat Христо Грозева

<p>Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christo_Grozev,_March_2021.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Aseyev Stanislav</p>

Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Обложка © Wikipedia / Aseyev Stanislav

Журналист издания Bellingcat* Христо Грозев объявлен в розыск. Информация следует из базы данных розыска на сайте МВД РФ. Его ищут по уголовной статье, но в чём именно он подозревается, пока не известно.

"Разыскивается по статье УК РФ", — указано в базе.

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Ранее Лайф писал, что летом главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев признался, что украинская сторона пыталась завербовать российских пилотов для угона самолётов ВКС РФ. При этом журналист утверждает, что лично участвовал в этом деле исключительно в качестве документалиста.

* Издание внесено в реестр СМИ-иноагентов.

Оксана Попова
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