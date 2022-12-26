МВД РФ объявило в розыск журналиста издания Bellingcat Христо Грозева
Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Обложка © Wikipedia / Aseyev Stanislav
Журналист издания Bellingcat* Христо Грозев объявлен в розыск. Информация следует из базы данных розыска на сайте МВД РФ. Его ищут по уголовной статье, но в чём именно он подозревается, пока не известно.
"Разыскивается по статье УК РФ", — указано в базе.
Ранее Лайф писал, что летом главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев признался, что украинская сторона пыталась завербовать российских пилотов для угона самолётов ВКС РФ. При этом журналист утверждает, что лично участвовал в этом деле исключительно в качестве документалиста.
* Издание внесено в реестр СМИ-иноагентов.