Людей эвакуируют из больницы в Зеленограде из-за короткого замыкания
В больнице имени М.П. Кончаловского в Зеленограде эвакуируют людей из-за возгорания на цокольном этаже. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По его данным, в электрощитовой на минус первом этаже произошло короткое замыкание. После срабатывания пожарной сигнализации людей начали выводить на улицу. Известно, что в больнице был только персонал. В настоящее время количество эвакуированных уточняется.
А ранее в станице Тбилисской Краснодарского края загорелся местный торговый центр. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров.
ТАСС / Валерий Шарифулин