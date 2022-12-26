Людей эвакуируют из больницы в Зеленограде из-за короткого замыкания

В больнице имени М.П. Кончаловского в Зеленограде эвакуируют людей из-за возгорания на цокольном этаже. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, в электрощитовой на минус первом этаже произошло короткое замыкание. После срабатывания пожарной сигнализации людей начали выводить на улицу. Известно, что в больнице был только персонал. В настоящее время количество эвакуированных уточняется.