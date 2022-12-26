Медведев подвёл шесть итогов 2022 года и предрёк, что будущее за Россией

Уходящий 2022 год был сложным и драматичным порогом новой эпохи, которая принесёт кардинальные перемены во всём. Об этом в статье для "Российской газеты" написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подведя шесть итогов.

По его мнению, неизбежная трансформация ждёт и большинство международных институтов. Они изрядно одряхлели и не выполняют свои задачи, часть из них стала чисто декоративной, а какие-то только формируются, указал он.

"Первое, что сейчас по-настоящему нужно всем нормальным здравомыслящим людям, независимо от их гражданства, — сохранить трезвый рассудок и твердую волю. Хладнокровие и силу духа", — уверен Медведев.

В качестве первого итога зампред Совбеза заявил, что Москва приняла трудное и вынужденное решение о проведении спецоперации на Украине, поскольку речь шла о суверенитете и безопасности РФ. Вторым итогом стало то, что с Западом Россию разъединяет больше, чем объединяет, и о нормальных отношениях можно забыть на десятилетия.

По словам Медведева, третий вывод касается необходимости борьбы сильными средствами с эпидемией русофобии. Он подчеркнул, что расколоть Русский мир или подчинить его чужой воле невозможно. Четвёртый итог — это то, что Запад "загнал себя в клетку", своими руками разрушает принципы рыночной экономики, а внутри коалиции государства всё больше противоречат друг другу. Также политик предсказал идущее по нарастающей соперничество западных стран и остального мира.

Пятый вывод, по мнению зампреда Совбеза, состоит в отсутствии апокалипсиса на данный момент. Медведев отметил, что Россия будет руководствоваться ядерной доктриной и понимание этого сдерживает оппонентов. Как он уточнил, Москве необходимы гарантии безопасности: чем быстрее они будут обеспечены, тем скорее нормализуется ситуация, в противном случае мир будет балансировать на грани ядерной войны. Шестой итог: Россия не выживает, а живёт, развивается и побеждает, подчеркнул Медведев. Политик также добавил, что события 2022 года заставили россиян сплотиться, в результате чего страна смогла дать ответ на угрозы безопасности.