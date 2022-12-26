Россиянкам рассказали об опасности разгрузочных дней перед Новым годом

Кондитер и специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран в беседе с Лайфом объяснил, стоит ли перед праздниками делать разгрузочные дни.

"Никакого смысла в разгрузочных днях перед обильными застольями, которыми знамениты новогодние праздники, нет. Более того, попытки голодать перед 31 декабря могут закончиться перееданием и ожидаемым вследствие него набором веса", — пояснил эксперт.

По его словам, лучше перенести свои разгрузочные дни на постпраздничное время или же не голодать в принципе, а питаться разнообразно, правильно — с дефицитом калорий, если хотите похудеть, или рассчитывая калораж, если поддерживаете вес в определённых рамках.

Дмитрий Дюран советует не налегать на калорийные блюда и заниматься спортом © Фото предоставлено Лайфу

Кроме того, Дюран посоветовал заниматься спортом, благодаря которому сжигается наибольшее количество калорий. Особенно хороши в этом плане силовые тренировки и работа в тренажёрном зале, поскольку после таких нагрузок организм ещё несколько часов восстанавливает мышцы, продолжая сжигать калории.

"Чтобы не набрать вес, старайтесь снизить общую калорийность новогодних блюд. Например, при приготовлении салатов используйте майонез с пониженным содержанием жиров или йогурт, замените, где это возможно, картофель (на кабачок) или положите его меньше", — продолжил он.

Также лучше не употреблять калорийные сорта мяса, а сделать выбор в пользу индейки, курицы, нежирной говядины или рыбы. Стоит отказаться от колбас и прочих нарезок, а белый хлеб заменить на ржаной или цельнозерновой. При этом ставку лучше сделать на овощи. Можно, например, приготовить фаршированные перцы с творожным сыром, чесноком и зеленью. Это вкусно и не так калорийно, как бутерброды с колбасой, бужениной или шейкой, отметил эксперт.

Следует выбирать твёрдые сорта сыра и не злоупотреблять им. Также лучше отказаться от десертов с содержанием сахара, а заменить их лёгкими блюдами, которые можно приготовить самостоятельно с использованием нежирных ингредиентов, сахарозаменителя или мёда.

"Главное, не забывайте, что калории тратятся не за просмотром новогодних программ, а в движении, поэтому больше гуляйте, запишитесь в тренажёрный зал, сходите покататься на лыжах или коньках. Не сидите дома и больше двигайтесь, и тогда необходимости в разгрузочных днях не появится. Ничего страшного, если вы выйдете разово за пределы калоража в Новый год. Просто не давайте себе лениться и питайтесь правильно", — заключил собеседник Лайфа.