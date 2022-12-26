Россиянам рассказали, как не поубивать друг друга за новогодние каникулы

С приближением Нового года темп нашей жизни только нарастает. Но ожидание торжества и длительных новогодних каникул иногда выливается в проблемы с близкими и выяснение отношений. Почему так происходит, рассказала в беседе с Лайфом профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Марина Ионцева.

"Ожидания у каждого были свои. И они часто не совпадают. И, соответственно, ожидания часто не исполняются. Кроме того, в нормальной жизни люди так много времени не проводят вместе. Такое количество времени вместе и обманутые ожидания, приводящие к фрустрации, напрягают отношения", — пояснила она.

Чтобы не получить нервный тик от круглосуточного общения с родственниками, эксперт рекомендует "иногда расходиться в стороны и жить по своему автономному графику". Можно отправиться погулять в зимний лес или на шопинг, а можно остаться дома и просто посмотреть ТВ.

Из-за общего роста темпа жизни в преддверии Нового года к 31 декабря накапливается сильная усталость и закладывается ожидание "вот в праздники я отдохну", заметила Ионцева. И когда 1 января наступает затишье, при неправильном планировании каникул может произойти потеря ориентиров.

"Обычно совершаются две основные ошибки. Первая, когда вообще ничего не планировалось, и каждый день будет похож на другой: по окончании каникул всё сливается в один день и нет ощущения, что ты отдохнул. Вторая — наоборот, на каждый день закладывается много задач — побыть с семьёй, попасть в музей, встретиться с друзьями, и всё бегом. Как с безумным гидом, который хочет за два часа провести экскурсию, рассчитанную на весь день", — сказала эксперт.

Чтобы получить удовольствие от каникул, нужно договориться с близкими семьи об общих и личных днях. Жертвовать собой ради чьего-то стремления к совместному времяпровождению тоже не стоит. Совместные дела нужно планировать заранее, ставя небольшие задачи, достижение которых будет доставлять удовольствие, добавила психолог.

"Новогодние каникулы нужно наполнять сбалансированностью и чередовать запланированные дни со свободными. Оставлять время на созерцание. Каждый день должен отличаться от предыдущего — он должен быть насыщен впечатлениями, обсуждение которых доставит удовольствие. Именно совместные положительные впечатления делают отдых удачным", — заключила собеседница Лайфа.