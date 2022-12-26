Тайм-менеджер в последний понедельник года раскрыла, как успеть всё до боя курантов

Предпраздничная пора всегда сопряжена со множеством дел, которые очень хочется завершить до Нового года. На первый взгляд, их очень много, но если правильно планировать своё время, то можно многое успеть. Как это сделать, Лайфу рассказала тайм-менеджер Ксения Ильянович.

"Я рекомендую сделать вот что: взять ручку, бумагу и на пять-десять минут свободного времени, когда вас никто не отвлекает, сесть и выписать дела по категориям. Например, рабочие дела, какие проекты и какие задачи вам действительно нужно завершить до Нового года. Какие-то другие ваши обещания, что и кому вы пообещали и что тоже нужно закончить. Потом можно расписать по теме Нового года, как вы собираетесь праздновать, что для этого нужно сделать: столик забронировать или продукты заказать, записать себя на маникюр", — рассказала эксперт.

Затем стоит посмотреть внимательно на список и подумать, что из этого реально допускается не делать. Далее имеет смысл ответить себе на вопрос, что из задач можно делегировать другим людям. Для дел, которые не получилось перепоручить кому-нибудь, надо выделить время.

"Например, утром 28 декабря у меня есть время, я займусь вот этим делом, потом 29 декабря у меня будет время после обеда и я займусь именно этими делами. Мы оставшиеся дела разносим в реальные слоты времени. Смотрим на календарь и решаем, когда у нас реально есть время, чтобы этими делами заняться. Таким образом, я думаю, к Новому году можно все важные дела завершить", — подытожила тайм-менеджер.