Психолог рассказал, как вишлист на Новый год поможет не потерять друзей

Впереди новогодние праздники, а значит, пора подарков. Психолог Денис Хакимов посоветовал россиянам составить вишлист, чтобы чётко представлять свои "хотелки" и не разочаровываться из-за подарков друзей, а получать то, чего действительно хочется.

"Составьте вишлист и говорите прямо, чего хотите. Кому-то это покажется неуместным и даже наглым. С другой стороны, значительно облегчаем задачу по поиску подарков", — сказал Хакимов в беседе с РИАМО.

По его словам, ещё одним плюсом составления таких списков является ясное понимание того, чего хочешь, так как выписывание желаний на листок позволяет лучше понять собственные интересы. Хакимов отметил: если на вопрос, что подарить на Новый год, в ответ получили "Ничего", то стоит вспомнить, что, может, этот знакомый упоминал свою "хотелку" в ходе разговора.