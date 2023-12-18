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18 декабря, 12:05

Психолог рассказал, как вишлист на Новый год поможет не потерять друзей

Психолог Хакимов: Перед Новым годом составьте вишлист подарков

Впереди новогодние праздники, а значит, пора подарков. Психолог Денис Хакимов посоветовал россиянам составить вишлист, чтобы чётко представлять свои "хотелки" и не разочаровываться из-за подарков друзей, а получать то, чего действительно хочется.

"Составьте вишлист и говорите прямо, чего хотите. Кому-то это покажется неуместным и даже наглым. С другой стороны, значительно облегчаем задачу по поиску подарков", — сказал Хакимов в беседе с РИАМО.

По его словам, ещё одним плюсом составления таких списков является ясное понимание того, чего хочешь, так как выписывание желаний на листок позволяет лучше понять собственные интересы. Хакимов отметил: если на вопрос, что подарить на Новый год, в ответ получили "Ничего", то стоит вспомнить, что, может, этот знакомый упоминал свою "хотелку" в ходе разговора.

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А ранее Лайф рассказывал о чёрном списке подарков на Новый год. В него, к примеру, вошли пылесосы и посудомоечные машины.

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Александра Мышляева
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