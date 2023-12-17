Педиатр назвал полезную альтернативу вредным сладким подаркам на Новый год
Педиатр Османов посоветовал родителям ограничить число детских сладких подарков
Родителям лучше отказаться от новогодних сладких подарков для детей, поскольку большое количество конфет и шоколада может нарушить процесс пищеварения. Об этом рассказал педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов.
"Избыток сахара и шоколада в рационе может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита", — предупредил эксперт.
Так, например, детям до трёх лет лучше вообще не давать сладкое. Ребятам постарше можно разрешить одну конфету в день, школьникам в возрасте шести-десяти лет — уже две, а тем, кто старше десяти, — по три. При этом врач предложил заменить неполезное сладкое на зефир. Несмотря на то что в нём тоже есть сахар, в составе домашнего изделия, приготовленного на основе яблочного и смородинового пюре, также будут фруктовые кислоты и клетчатка.
"Общего сахара в 100 граммах зефира — всего 2,5 грамма, а вес одной двойной зефирки — около 35–40 граммов. Следовательно, съедая одну вкусную, воздушную, домашнюю зефирину, ребёнок потребляет всего один грамм сахара", — приводит его слова РИА "Новости".
Также медик обратил внимание родителей на мармелад, который также может стать заменой вредным сладостям. Главное, чтобы он был приготовлен из натуральных фруктовых соков и пюре.
А ранее Лайф рассказывал о сладких подарках, которые вместо новогоднего настроения могут принести отравление. Чтобы не пролежать с плохим самочувствием все каникулы, взрослым при покупке прежде всего нужно обращать внимание на срок годности набора — необходимо выбрать сладости с самой близкой ко дню покупки датой фасовки. Подробнее о том, как ещё выбрать безопасный и полезный подарок, чтобы не омрачить праздник, — в нашем материале.
ТАСС / Егор Алеев