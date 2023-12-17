Педиатр назвал полезную альтернативу вредным сладким подаркам на Новый год

Родителям лучше отказаться от новогодних сладких подарков для детей, поскольку большое количество конфет и шоколада может нарушить процесс пищеварения. Об этом рассказал педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов.

"Избыток сахара и шоколада в рационе может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита", — предупредил эксперт.

Так, например, детям до трёх лет лучше вообще не давать сладкое. Ребятам постарше можно разрешить одну конфету в день, школьникам в возрасте шести-десяти лет — уже две, а тем, кто старше десяти, — по три. При этом врач предложил заменить неполезное сладкое на зефир. Несмотря на то что в нём тоже есть сахар, в составе домашнего изделия, приготовленного на основе яблочного и смородинового пюре, также будут фруктовые кислоты и клетчатка.

"Общего сахара в 100 граммах зефира — всего 2,5 грамма, а вес одной двойной зефирки — около 35–40 граммов. Следовательно, съедая одну вкусную, воздушную, домашнюю зефирину, ребёнок потребляет всего один грамм сахара", — приводит его слова РИА "Новости".

Также медик обратил внимание родителей на мармелад, который также может стать заменой вредным сладостям. Главное, чтобы он был приготовлен из натуральных фруктовых соков и пюре.