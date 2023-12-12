Включая образование: Назван топ-5 самых желанных детских подарков на Новый год
Российские школьники чаще всего мечтают получить на Новый год гаджеты
У российских школьников 8–14 лет самыми желанными подарками на Новый год являются гаджеты. Смартфоны, планшеты, колонки, наушники или VR-гарнитура — всё это наверняка порадует детей.
"Эти устройства не только развивают разные важные навыки, но и приносят детям удовольствие от использования", — говорится в исследовании онлайн-школы Rebotica, с результатами которого ознакомилась "Газета.ru".
Конструкторы и наборы по мотивам известных игр — Minecraft, Sonic или Pantasy — находятся на втором месте в топе самых желанных детских подарков. Далее следует спортивная экипировка: велосипед, скейтборд, сноуборд, коньки, горные лыжи и т.д.
Школьники, однако, мечтают не только о материальных подарках, но и об обучении: на четвёртом месте расположились онлайн-курсы по IT, в частности разработка игр и 3D-моделинг. Замыкают топ-5 видеоигры и консоли.
"Важно, чтобы подарок для них [детей] был волшебным, а не просто полезным или понравившимся маме с папой. И по возможности стоит попробовать узнать, что мечтает увидеть под ёлкой именно ваш ребёнок", — заключила методолог школы Ирина Красинская.
А ранее эксперт рассказала, как выбрать безопасный и полезный сладкий подарок, чтобы не омрачить праздник пищевой аллергией или отравлением. В частности, надо обращать внимание на срок годности и на отметки об аллергенах.
Unsplash / Sujit Manna