Перечислен состав сладких подарков, который принесёт не новогоднее настроение, а отравление Эксперт Беляева: В новогодних детских подарках не должно быть сладостей с арахисом 11 декабря, 07:56 В новогодних детских подарках не должно быть сладостей с арахисом. Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Без сладких подарков сложно представить празднование Нового года. Почти каждый ребёнок получает под ёлочку набор сладостей, а некоторые — и не по одному. Как выбрать безопасный и полезный подарок, чтобы не омрачить праздник пищевой аллергией или отравлением, Лайфу рассказала преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Росбиотеха Инга Беляева.

В первую очередь эксперт советует обращать внимание на срок годности подарка. На упаковке сладкого набора он определяется по наименьшему сроку компонентов, входящих в состав. Нужно выбрать сладости с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.

"Оптимально, если на упаковке подарка указано, что он предназначен для детского питания — с указанием возраста. Это гарантия того, что все сладости соответствуют требованиям безопасности. Обратите внимание: ответственные производители всегда делают отметку о том, что в наборе содержатся изделия с распространёнными аллергенами, например арахисом", — отметила Беляева.

Роспотребнадзор рекомендует избегать подарков с ядрами абрикосовой косточки, арахисом, так как их использование в питании детей не рекомендуется. © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Предпочтение следует отдавать максимально натуральным сладким изделиям. В составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, идентичные натуральным ароматизаторы, гидрогенизированные масла и жиры и натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.

Наиболее оптимальный вариант шоколадных изделий для детей — это молочный шоколад с содержанием какао-бобов не более 30%. Горький шоколад вреден для детской нервной системы, а различного рода батончики содержат слишком много сахара, эмульгаторов, красителей.

"И конечно, хочется напомнить, что шоколад — это десерт, который никак не может заменять основные приёмы пищи. Для детей старше трёх-пяти лет полезным будет не более 2–3 кусочков массой не более 20–30 граммов. По мере взросления количество можно увеличивать, но более 40–50 граммов в сутки давать не стоит", — напомнила собеседница Лайфа.

Кстати, на фоне роста цен на шоколад на мировом рынке в России на 20% подорожали детские новогодние подарки. При этом цены повышаются неравномерно: больше всего дорожает шоколад (+16%). На 6–8% наблюдается рост стоимости конфет и лишь на 3–4% — карамели.

Авторы Андрей Горяничев