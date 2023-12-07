Сахарный аллерген: Названа опасная для организма "доза" мандаринов

В преддверии праздников важно контролировать свой аппетит и не налегать на мандарины. При чрезмерном употреблении этот символ зимы принесёт не только новогоднее настроение, но и массу неприятных заболеваний, рассказал порталу "Страсти" врач Михаил Лебедев.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что последствия "передозировки" цитрусовыми могут быть различными. Например, велик риск возникновения кариеса, воспаления дёсен, а также появления проблем с желудочно-кишечным трактом, а именно — гастрита, панкреатита и других недугов.

"В мандаринах и апельсинах содержится достаточно большое количество сахара, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом. Есть наблюдения о случаях повышения артериального давления у гипертоников при чрезмерном употреблении цитрусовых. Кроме того, все цитрусовые — сильные аллергены", — отметил Лебедев.

Безопасная доза праздничного угощения — от семи до десяти мандаринов в неделю. Важно также не употреблять их вместе с крахмалосодержащими продуктами (картофелем, бананами, мучным), иначе не избежать нарушения пищеварения с выраженными диспептическими расстройствами.