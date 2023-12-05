Диетолог перечислил 6 признаков самых сочных мандаринов

Выбрать качественные мандарины — легко, главное, чтобы они соответствовали шести основным признакам. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Первый признак — внешний вид. Мандарины должны быть гладкими и иметь крепкую кожуру. Не стоит покупать плоды с вмятинами и с признаками плесени. Стоит обращать внимание и на цвет. Мандарины должны быть ярко-оранжевыми и не иметь зелёных пятен. Неоднородности лучше избегать.

Немаловажным фактором является аромат: если фрукт качественный, он должен сильно пахнуть. Ещё один признак — вес. Если мандарин тяжелее, чем кажется, значит, в нём много сока. И наоборот: лёгкие мандарины внутри, скорее всего, окажутся сухими.

"Лайфхак от жителей Абхазии, поставляющих в Россию очень вкусные мандарины, — смотреть на вес фрукта. Хорошие мандарины часто тяжелее, чем выглядят", — пояснил Бобровский.

Кроме того, мандарины должны быть среднего размера. Проще говоря, умещаться на ладони среднестатистического человека. Неровная форма — не всегда признак плохого качества. Другое дело, что их тяжелее чистить. И заключительный признак — упругость. Если кожа слишком жёсткая или чересчур мягкая — это значит, что фрукт либо недозрел, либо перезрел.