Диетолог перечислил 6 признаков самых сочных мандаринов
Диетолог Бобровский: Самые сочные мандарины весят больше, чем выглядят
Выбрать качественные мандарины — легко, главное, чтобы они соответствовали шести основным признакам. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал диетолог Андрей Бобровский.
Первый признак — внешний вид. Мандарины должны быть гладкими и иметь крепкую кожуру. Не стоит покупать плоды с вмятинами и с признаками плесени. Стоит обращать внимание и на цвет. Мандарины должны быть ярко-оранжевыми и не иметь зелёных пятен. Неоднородности лучше избегать.
Немаловажным фактором является аромат: если фрукт качественный, он должен сильно пахнуть. Ещё один признак — вес. Если мандарин тяжелее, чем кажется, значит, в нём много сока. И наоборот: лёгкие мандарины внутри, скорее всего, окажутся сухими.
"Лайфхак от жителей Абхазии, поставляющих в Россию очень вкусные мандарины, — смотреть на вес фрукта. Хорошие мандарины часто тяжелее, чем выглядят", — пояснил Бобровский.
Кроме того, мандарины должны быть среднего размера. Проще говоря, умещаться на ладони среднестатистического человека. Неровная форма — не всегда признак плохого качества. Другое дело, что их тяжелее чистить. И заключительный признак — упругость. Если кожа слишком жёсткая или чересчур мягкая — это значит, что фрукт либо недозрел, либо перезрел.
Ранее Лайф писал, что мандарины опасны для тех, кто болеет диабетом, язвой, имеет проблемы с ЖКТ. Если переесть оранжевых символов Нового года, праздник сменится обострением хронических заболеваний.
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