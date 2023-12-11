Психолог перечислила главные мужские страхи при выборе подарка женщине на Новый год

Время чудес и загадывания желаний для многих мужчин является периодом стресса и "головной боли", так как они не хотят ошибиться с выбором подарка любимой женщине. По словам психолога Натальи Масловой, есть шесть основных мужских "предпраздничных" страхов: продешевить с подарком, не угадать тренды, ошибиться с сюрпризом и размером, показаться скучным и оказаться невостребованным.

"Продешевить, пожалуй, — один из основных страхов, особенно на начальном этапе отношений, когда оба партнёра хотят предстать в лучшем свете. А мужчины стремятся продемонстрировать свою щедрость и состоятельность понравившейся женщине. Чтобы угадать тот ценовой порог, который будет комфортным и для мужчины, и для его избранницы, надо сделать акцент не на известные бренды. Не угадать тренды, говоря по-русски, подарить что-то немодное — также один из главных страхов. Но и тут бояться нечего, просто обратите внимание на многолетние предложения. Классика всегда актуальна, будь то парфюм, какие-то аксессуары или украшения, билеты на классическую театральную или музыкальную постановку", — рассказала Маслова в беседе с Лайфом.

Психолог уточнила, что по реакции на подарок нередко можно угадать, насколько ценны для женщины сами отношения. Подарок — это "барометр". Если женщина встретит его со скепсисом и оценкой, то это может дать повод "подумать" над отношениями. Мужчина и женщина — равнозначные партнёры, а подарок — не только знак внимания, но и ответная реакция партнёра.

Протестируйте ненароком в разговоре свои варианты подарков. Желательно, чтобы их было несколько, и тогда это не вызовет подозрений. В близких и доверительных отношениях, конечно же, можно спросить напрямую о том, что нужно. Но, главное — надо осознать, что страхи ошибиться возникают, когда вы не уверены в себе или нет взаимной уверенности в отношениях, а сам подарок является неким тестом на взаимопонимание и обоюдные симпатии. Поэтому и возникает волнение Наталья Маслова Психолог

Страх ошибиться с размером подарка связан с желанием оставить его в секрете. Кольца, одежда — такие подарки лучше обсудить с друзьями и близкими девушки. Этот совет подходит и мужчинам, которые боятся "показаться скучными" и пытаются придумать что-то оригинальное.

Последний страх — подарить ненужный подарок. Такие мужчины прямо ассоциируют себя с подарком, который могут "убрать в сундук, чтобы передарить". Речь идёт о сертификатах на спа-массаж, косметологические процедуры. Если девушка привыкла ходить к конкретному мастеру, то она может не воспользоваться вашим предложением.

"Банально, но так и есть, главное не подарок, а ваше внимание, а также посыл и чувства, с какими вы его преподносите. Можно в чём-то не угадать, но если ваш настрой искренний, то вторая половинка это обязательно оценит. И даже если вы в чём-то не угадали с подарком, партнёр увидит ваши старания. Если же "что-то пошло не так" и девушка демонстрирует недовольство, поставьте себя на её место, задайтесь вопросом: "Я бы повёл себя так, если бы мне не понравился её подарок?" Если такое поведение для вас не представляется возможным, значит, есть повод задуматься", — резюмировала психолог.