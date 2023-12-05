Россияне рассказали, какие подарки на Новый год бесят их больше всего

Большинство россиян признались, что больше всего их бесит получать в подарок на Новый год предметы одежды, в особенности — с новогодними принтами. Чаще всего это носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы. Так ответили 12% участников опроса, результаты которого опубликовала "Газета.Ru".

4% опрошенных заявили, что неудачное решение — дарить на Новый год косметику и средства гигиены. Также по 3% высказались о сувенирах, сладостях и кухонных принадлежностях. 9% респондентов назвали неудачными подарками полотенца, канцелярию, спортивный инвентарь, постельное бельё, цветы, пазлы и бижутерию.

Для кого-то худшим подарком является плохая новость — так ответили 5% опрошенных. А 18% признались, что для них самый худший расклад — это вовсе остаться без поздравлений на Новый год.

Опрос показал, что мужчинам больше всего не нравится получать в подарок одежду. Женщин же больше бесят сувениры и кухонная утварь. При этом каждый третий участник исследования признался, что не получал плохих подарков на Новый год.