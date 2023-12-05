"Слишком большой риск": Россиян предостерегли от популярной ошибки в преддверии Нового года
Экономист Ермилова: Не нужно покупать новогодние подарки на кредитные деньги
Многие россияне стараются отметить Новый год с шиком и размахом, вредя таким образом своему бюджету. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
По её словам, одна из самых больших ошибок — покупать подарки близким в кредит. У людей возникает ощущение, что благодаря этому Новый год пройдёт менее накладно для бюджета, однако в случае "просрочки" ставки по кредиту сильно возрастают в сравнении с ключевыми. Поэтому если нет ощущения, что деньги удастся вернуть на карту до истечения льготного периода, их вообще не стоит трогать.
"Уж слишком большой риск сильно переплатить за предновогодние покупки. Граждане не всегда могут оценить свою платёжеспособность, и это может пагубно отразиться на дальнейшей оплате расходов по карте", — заявила Ермилова.
Если всё же нашли свободные деньги для подарков близким, главное подойти к выбору с умом. Ранее Лайф публиковал "чёрный список" подарков. Например, не стоит дарить бытовую технику людям, которые занимаются ведением домашнего хозяйства.
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