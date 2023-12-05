"Слишком большой риск": Россиян предостерегли от популярной ошибки в преддверии Нового года

Многие россияне стараются отметить Новый год с шиком и размахом, вредя таким образом своему бюджету. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По её словам, одна из самых больших ошибок — покупать подарки близким в кредит. У людей возникает ощущение, что благодаря этому Новый год пройдёт менее накладно для бюджета, однако в случае "просрочки" ставки по кредиту сильно возрастают в сравнении с ключевыми. Поэтому если нет ощущения, что деньги удастся вернуть на карту до истечения льготного периода, их вообще не стоит трогать.