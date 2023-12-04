Деду Морозу на заметку: Психотерапевт составила чёрный список подарков на Новый год

На Новый год не рекомендуется дарить бытовую технику людям, которые ведут общий быт. Об этом рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова. По её словам, подарки с таким посылом могут указывать на то, что надо навести чистоту в доме. Это может стать дополнительным стрессовым фактором в отношениях.