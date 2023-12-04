Деду Морозу на заметку: Психотерапевт составила чёрный список подарков на Новый год
Психолог Наумова призвала не дарить на Новый год пылесосы и посудомоечные машины
На Новый год не рекомендуется дарить бытовую технику людям, которые ведут общий быт. Об этом рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова. По её словам, подарки с таким посылом могут указывать на то, что надо навести чистоту в доме. Это может стать дополнительным стрессовым фактором в отношениях.
Вместо этого эксперт посоветовала сделать презент, подчёркивающий заботу о человеке.
"Когда речь заходит о людях, которые ведут общий быт, очень важно не дарить на праздники, на Новый год вещи, которые помогут в быту. Не надо дарить пылесосы, посудомоечную машину, кастрюльки и так далее. Это можно купить самим и принести в семью", — пояснила Наумова в беседе с NEWS.ru.
А ранее в усадьбе Деда Мороза рассекретили, что попросили москвичи у новогоднего волшебника в качестве презентов. За 10 дней с момента открытия новогодней почты в Москве россияне из разных уголков страны успели прислать более 15 тысяч писем Деду Морозу. Просьбы жителей столицы оказались поразительными, ведь многие захотели в подарок золотую рыбку, квартиру и даже подводную лодку.
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