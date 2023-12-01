От золотой рыбки до подлодки: В усадьбе Деда Мороза рассекретили список самых необычных просьб москвичей

За 10 дней с момента открытия новогодней почты в Москве россияне из разных регионов страны успели прислать более 15 тысяч писем Деду Морозу с пожеланиями насчёт подарка на Новый год. Среди них есть золотая рыбка, квартира и даже подводная лодка. Об этом рассказали в усадьбе новогоднего волшебника в парке "Кузьминки".

"Помимо традиционных просьб о гаджетах дети просят у зимнего волшебника мягкие игрушки, конструктор, роботов, а взрослые – квартиры, машины и встретить свою любовь", — сообщили "Москве 24" в пресс-службе Московской усадьбы Деда Мороза.

В ряду самых необычных пожеланий — просьба шестилетнего мальчика подарить ему золотую рыбку из сказки. А ещё один молодой человек из столицы продемонстрировал достойный пример заботы о близких, попросив у Деда Мороза очень скромный подарок для себя и очень внушительный для сестры, брата, бабушки и мамы с папой. А ещё у новогоднего чародея попросили волшебную палочку и башенный кран.

"Дети не только загадывают подарки, но присылают их Дедушке Морозу. Это поделки из ваты, шишек, картона и пластика. Ребята шьют из фетра конверты и украшают их разноцветными бусинами. В Московской усадьбе есть даже отдельный шкаф, где собраны всевозможные поздравления для волшебника", – добавили в пресс-службе.

Немало писем из регионов присылают и взрослые люди. Это говорит о том, что не только совсем юные россияне сохраняют веру в чудеса, несмотря на непростое время. Бывало и такое, что мужчины, когда никто не видел, просили сфотографировать их с Дедом Морозом. А один москвич уже несколько лет пишет Дедушке письма и сам привозит их в столичную резиденцию волшебника. По его словам, многое из загаданного уже сбылось.