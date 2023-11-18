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Дед Мороз из Великого Устюга открыл фестиваль волшебников на выставке "Россия"

18 ноября, 13:58

VK / Россия. Поехали!

В Москву на международную выставку-форум "Россия" приехал Дед Мороз из Великого Устюга, именно он открыл стартовавший фестиваль сказочных волшебников. Организаторы мероприятия на ВДНХ публикуют видео.

Дед Мороз из Великого Устюга приехал на ВДНХ. Видео © VK / Россия. Поехали!

Дедушка появился на сцене в окружении ансамбля снегурочек и лесных помощников. Всего в фестивале примут участие 18 Дедов Морозов из разных регионов России, что покажет культурное многообразие страны. Будет здесь и Артхурон из Северной Осетии, и Чысхаан из Якутии. Они поочерёдно посетят выставку, каждый подготовит свою шоу-программу. А сегодняшний триумфатор мероприятия признался, что приехал из Великого Устюга в столицу прямо в свой день рождения.

"Где ж мне праздновать день рождения, как не здесь, у вас, на ВДНХ. Во-первых, есть у меня теперь тут свой терем, Вологодская область (павильон. — Прим. Лайфа). Во-вторых, вся Россиюшка здесь как на ладони, за час всё не обойти, а за дня два точно", — поделился он.

Эксперт объяснила, откуда у Деда Мороза взялась Снегурочка

Эксперт объяснила, откуда у Деда Мороза взялась Снегурочка

Ранее Лайф писал, что день рождения Деда Мороза в России празднуют 18 ноября. Праздник этот неофициальный и выходным днём не является. Дата выбрана неслучайно: считается, что именно в этот день на вотчине новогоднего волшебника — в Великом Устюге, Вологодская область, — наступает настоящая зима и ударяют первые морозы. В 2023 году дедушке исполнилось 183 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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