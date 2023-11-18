Сколько лет Деду Морозу? Отмечаем праздник самого щедрого волшебника Каждый ноябрь в городе Великий Устюг проходит необычный праздник — День рождения Деда Мороза. Сколько лет исполняется самому доброму дедушке в 2023 году, как его можно поздравить, откуда он родом и кто его "родственники"? Life.ru разобрался и сейчас расскажет вам. 17 ноября, 21:01 Дед Мороз празднует "именины" 18 ноября. Считается, что в этот день в Великом Устюге наступают первые зимние холода. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Почему 18 ноября — День рождения Деда Мороза

День рождения Деда Мороза в России празднуют 18 ноября. Праздник этот неофициальный и выходным днём не является. Дата выбрана неслучайно: считается, что именно в этот день на вотчине новогоднего волшебника — в Великом Устюге, Вологодская область, — наступает настоящая зима и ударяют первые морозы. Дед Мороз — один из самых известных и любимых сказочных персонажей. В русском фольклоре Дед Мороз изначально был воплощением зимнего холода, снегопадов и метелей. Однако с течением времени его образ стал ассоциироваться поначалу с рождественскими праздниками, а затем с празднованием Нового года.

В каком году родился Дед Мороз

Существует несколько версий происхождения Деда Мороза. Одна из них связывает его с языческим богом зимы и морозов, который со временем стал персонификацией зимы в славянской мифологии. Нашим предкам этот повелитель зимних холодов представлялся невысоким стариком с седой бородой, приходящим со студёными ветрами и грозившимся заморозить всё живое. Добрым этого духа назвать было трудно. Так что, если встретится в лесу Трескун или Студенец, — беда. Ну а если попадётся на пути Карачун — так и вовсе живым не уйти. Возможно, эти недобрые персонажи и были предками нашего Деда Мороза.

Ну а годом рождения доброго новогоднего волшебника можно считать 1840-й. Тогда в свет вышел сборник Владимира Одоевского "Сказки дедушки Иринея", куда была включена сказка "Мороз Иванович". В ней впервые появился литературный образ фольклорного Мороза. Но, хотя по характеру он уже был похож на современного Деда Мороза, всё же многим от него ещё отличался. Добрый Мороз Иванович — "седой-седой" старик, который "как тряхнёт головой — от волос иней сыплется", — жил в ледяном доме и спал на перине из пушистого снега. Но не Мороз Иванович приходит к детям, а дети приходят к нему, причём через глубокий колодец. И подарки он дарит только за хорошую работу. Пришла Рукодельница — одарил её горстью серебряных пятачков. А Ленивице вместо серебра дал сосульку. Ну хорошо хоть не заморозил как суровый Морозко старухину дочь в одноимённой сказке.

Так выглядел Морозко в одноимённом фильме Александра Роу (СССР, 1964 г.) © Киностудия имени М. Горького

Можно считать, что в 1840 году в облике Мороза Ивановича появился добрый новогодний волшебник, образ которого претерпел впоследствии некоторые изменения, но остался таким же добрым. Значит, нашему Деду Морозу в 2023 году исполняется ни много ни мало 183 года!

Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты

Мороз Иванович правда не был связан ни с Рождеством, ни с Новым годом. Такая связь появилась только во второй половине XIX века, когда в городских семьях стали делать первые попытки создать самобытного "рождественского деда", который дарил бы подарки русским детям, как Николай Угодник их западным сверстникам. При Александре II ненадолго появляются "старый Рупрехт" (явно немецкого происхождения), святой Николай или "дедушка Николай" — однако все эти персонажи не прижились. А начиная с 1880-х годов всё прочнее закрепляется образ Дедушки Мороза, который дарит детям подарки. К началу XX века новогодний волшебник прочно обосновался в России, а в 1910-х годах стал "живьём" появляться на рождественских ёлках. Изображения Деда Мороза с длинной белой бородой, в красной или синей шубе можно увидеть на дореволюционных праздничных открытках.

После революции, в конце 1920-х годов, Дед Мороз почти на десять лет исчез из Советской России. Пропагандисты нового коммунистического быта объявили его пережитком прошлого, подлежащим искоренению вместе с Рождеством и Новым годом. Более того, утверждалось, что Дед Мороз — это злое языческое божество, "дух ёлки", которому древние славяне приносили жертвы и развешивали их на ветвях деревьев. Поэтому ёлки тоже попали под запрет.

"Реабилитирован" Дед Мороз был в январе 1937 года. Тогда впервые после долгого отсутствия он появился на публике на новогодней ёлке в московском Доме союзов. И не один — с ним была его внучка Снегурочка. С тех пор эта пара стала обязательным атрибутом детских (и не только) новогодних праздников в СССР, а потом и в новой России.

Почему в древности Деда Мороза боялись? Обращаясь к мифологическому наследию древних, мы находим множество языческих богов, которые могли бы стать прообразами Деда Мороза. Видео © YouTube / ШУМ ЗЕМЛИ (Славянская мифология)

Где живёт Дед Мороз

Но откуда же взялась традиция не только отмечать с Дедом Морозом Новый год, но и поздравлять седобородого волшебника с днём рождения? И при чём здесь Великий Устюг? А при том, что в 1998 году был запущен проект "Великий Устюг — родина Деда Мороза", и зимний волшебник получил настоящую резиденцию в этом городе в Вологодской области. А в 2005 году решили праздновать день рождения Деда Мороза 18 ноября, в день, когда на вологодскую землю приходят первые зимние холода. Не всё же старику дарить подарки детишкам, пусть и они смогут его поздравить!

Если вы соберётесь в гости к волшебнику, то знайте, что на берегу реки Сухоны есть культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза" — там расположились непосредственно его дом, его почта, кузница, столярная мастерская и даже пасека. Кроме того, в самом Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза. В декабре 2022 года заработало авиасообщение между городом и другими регионами России. Долететь до родины Деда Мороза из Москвы и Петербурга можно стыковочным рейсом с пересадкой в Череповце.

Интересно, что Снегурочка живёт отдельно от своего дедушки — её официальная резиденция находится в Костроме. А у Деда Мороза есть ещё имения: в Москве, на Урале и даже на Дальнем Востоке. Волшебник расширяет географию своих владений — его новые постоянные и временные резиденции продолжают появляться по всей стране. Ну на то и новогодняя магия: дедушка может встречать гостей во всех этих местах одновременно.

Дом Дедушки Мороза в Великом Устюге. Фото © vk.com / Вотчина главного волшебника страны

Как отмечают день рождения Деда Мороза

Главные торжества проходят на родине Деда Мороза — в Великом Устюге. 18 ноября здесь открывается волшебный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы. Но Дед Мороз, конечно, шагает в ногу со временем: он давно освоил Интернет, ведёт блоги в социальных сетях и принимает поздравления по электронной почте. У него есть свой сайт, который называется "Канцелярия Деда Мороза", откуда можно отправить электронное письмо.

Каждый год ко дню рождения зимнему волшебнику готовят в подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. Это длинная шуба, расшитая серебром, шапка, отороченная лебяжьим пухом, и украшенные узором варежки. На костюм уходит примерно четыре метра красной материи, пять-шесть метров тесьмы, полтора метра меха и сотни страз. К тому же настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной серебристой бороды, которая символизирует могущество, счастье и богатство.

18 ноября на главной площади Великого Устюга устанавливают первую новогоднюю ёлку, которую зажигает Дед Мороз. В этот день здесь проводят праздничные мероприятия, игры и мастер-классы, разыгрывают призы и дарят детям подарки. Вечером гостей резиденции традиционно ждёт красочный фейерверк. После этого праздника Дед Мороз поедет по российским городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних ёлках.

А так выглядит московская резиденция Деда Мороза в Кузьминках. Фото © dedmorozmos.ru

Торжества в честь дня рождения Деда Мороза пройдут во многих местах. В Москве 18 ноября в резиденцию волшебника в Кузьминках смогут попасть все желающие его поздравить. Сам Дед Мороз будет не только принимать поздравления, но и дарить подарки. Посетители усадьбы встретятся с героями детских сказок "Бременские музыканты" и "Летучий корабль". Вести мероприятие будут Алёша, Забава, Кикимора и Леший. Для гостей организуют традиционные игры и хороводы вокруг центральной ёлки. Подарком для Деда Мороза и его гостей станет спектакль "Весёлая Снегортида". Кульминационный момент — яркое световое шоу. Усадьба волшебника в Москве находится по адресу Волгоградский проспект, владение 168 д. 18 ноября мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00; 19, 25 и 26 ноября — с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

Кыш Бабай и другие "родственники"

В день рождения поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные "родственники" из многих регионов России. Это персонажи местного фольклора, возникшие благодаря легендам. Познакомимся с некоторыми из них.

Детская песенка про татарского Деда Мороза — Кыш Бабая. Видео © YouTube / СалаваTIK

Тол Бабай — удмуртский родственник Деда Мороза, одет в фиолетовую шубу, подарки носит в коробе из бересты.

— удмуртский родственник Деда Мороза, одет в фиолетовую шубу, подарки носит в коробе из бересты. Ямал Ири — приедет с Ямала, носит национальную ямальскую одежду и стучит в магический бубен.

— приедет с Ямала, носит национальную ямальскую одежду и стучит в магический бубен. Паккайне — карельский дух Нового года, его имя переводится как "Морозец". Один из самых молодых волшебников, младший брат русского Деда Мороза. Рыжий юноша без привычных сказочных атрибутов.

— карельский дух Нового года, его имя переводится как "Морозец". Один из самых молодых волшебников, младший брат русского Деда Мороза. Рыжий юноша без привычных сказочных атрибутов. Йушто Кугыза — марийский родственник Деда Мороза в белом тулупе с красным поясом. Его имя в переводе с языка мари означает "Холодный дедушка". Живёт вместе со своей внучкой Лумудыр.

— марийский родственник Деда Мороза в белом тулупе с красным поясом. Его имя в переводе с языка мари означает "Холодный дедушка". Живёт вместе со своей внучкой Лумудыр. Уэс Дадэ — кабардино-балкарский родственник Деда Мороза. Вместо классического посоха носит с собой горский кинжал и ездит верхом на коне.

— кабардино-балкарский родственник Деда Мороза. Вместо классического посоха носит с собой горский кинжал и ездит верхом на коне. Сагаан Убген — родственник из Бурятии, который живёт в Улан-Удэ. Его посох украшен головой дракона.

— родственник из Бурятии, который живёт в Улан-Удэ. Его посох украшен головой дракона. Хель Мучи приедет из Чувашии. Волшебник-музыкант, который играет на национальных музыкальных инструментах. У Хель Мучи есть говорящий самовар, волшебный сундук и внучка по имени Юр Пике.

приедет из Чувашии. Волшебник-музыкант, который играет на национальных музыкальных инструментах. У Хель Мучи есть говорящий самовар, волшебный сундук и внучка по имени Юр Пике. Кыш Бабай — татарский родственник Деда Мороза, носит синюю шубу и тюбетейку, живёт вместе с дочкой-красавицей Кар Кызы.

Авторы Андрей Соколов