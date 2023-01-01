Назван размер пенсии Деда Мороза

Пенсия Деда Мороза с учётом его рабочего стажа и прописки может составлять около десяти тысяч рублей, заявил в беседе с агентством "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, такая сумма складывается, если принять за постоянное место жительства дедушки Вологодскую область. Также необходимо учесть значительный стаж Деда Мороза — с 1937 года, когда в СССР стали вновь официально праздновать Новый год.

"Даже с учётом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более 10 тысяч рублей", — заявил эксперт.