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1 января, 01:10

Назван размер пенсии Деда Мороза

Экономист Гиринский подсчитал размер пенсии Деда Мороза

<p>Обложка © LIFE / Анна Исакова</p>

Обложка © LIFE / Анна Исакова

Пенсия Деда Мороза с учётом его рабочего стажа и прописки может составлять около десяти тысяч рублей, заявил в беседе с агентством "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, такая сумма складывается, если принять за постоянное место жительства дедушки Вологодскую область. Также необходимо учесть значительный стаж Деда Мороза — с 1937 года, когда в СССР стали вновь официально праздновать Новый год.

"Даже с учётом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более 10 тысяч рублей", — заявил эксперт.

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