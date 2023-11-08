10 историй о русской зиме, после которых вы будете с нетерпением ждать морозов и снега

Зима — это особенное время года, приносящее с собой много удивительных историй. В этой статье мы собрали 10 рассказов про холодную пору, которые покажут вам, как она может сближать людей, создавать незабываемые впечатления и даже изменять жизнь. После их прочтения вы наверняка будете с нетерпением ждать прихода морозов.

"Ползу на остановку на четвереньках по гололёду. Держусь за столбы, заборчики и прочее. Какой-то мужик так смеялся, что упал. А я ничего, ползу дальше на четвереньках, подползаю, говорю: "Скорую вызвать?" Он, бедняга, только вставать — опять заржёт и опять падает. Раза с третьего встал на ноги. Вроде цел", — Подслушано.

"Прошлой зимой я купила чёрно-белую куртку и белую меховую шапку. По дороге на работу столкнулась с девушкой в такой же куртке и такой же шапке. Потом ещё раз. И ещё. К концу зимы мы стали здороваться друг с другом как старые знакомые. Потом пришла весна, и мы больше ни разу не смогли узнать друг друга без одинаковых-то курток и шапок. Я как будто даже скучаю и с нетерпением жду зимы. Надеюсь, она наденет ту же куртку. И ту же шапку", — Подслушано.

Как зима сближает людей: 10 историй, доказывающих это. Фото © Freepik / lookstudio

"Я долгое время жила на Севере. Как вы знаете, зимы там холодные. Мужчины в огромных пуховиках, а женщины в основном в шубах. Как-то раз мы с бабушкой поехали покупать проездной билет на автобус, но началась метель, и видимость, естественно, уменьшилась, поэтому шли мы за руку. Тут у меня падает платочек, и я кричу бабушке, чтобы подождала меня. Возвращаюсь, беру её опять под руку, и мы идём. Идём до тех пор, пока моя бабушка сзади меня не окликнула. Я шла с чужой женщиной под руку! А она даже не заметила. Вот такие зимние отношения", — Подслушано.

"Я полюбил мороз! Точнее, эту самую погоду в Центральном федеральном округе. На улице минус 30 с копейками, и какая это радость на душе, когда пытаешься завести машину, а толку ноль, а тебе предлагает помощь сосед, с которым даже не здоровались. В итоге с проводами и банкой быстрого старта перезаводили авто практически всего двора и перезнакомились заодно. Непогода сближает!" — Подслушано.

"Живу в Сибири, в этом году зима у нас очень снежная, за ноябрь и декабрь похудела на 10 кг благодаря тому, что каждый божий день и утром и вечером чищу снег", — Подслушано.

Необычные моменты зимней жизни: 10 историй, которые вас удивят. Фото © Shutterstock

"Шла сегодня со спортзала домой, погода чудесная, так захотелось поваляться в снегу — жуть. Зашла во дворы, кинула сумку на скамейку и плюхнулась в снег... о-о-о, это был кайф. Через пару минут подходит молодой человек с собакой и спрашивает: "Всё нормально?" Я ему говорю: "Да, присоединяйся!" И он лёг! Пролежали с ним так пару минут, абсолютно молча. Только собака нарушала идиллию тишины. Встали. Он сказал: "Спасибо!" И мы разошлись", — Подслушано.

"У меня голубые глаза и длинные ресницы. Зимой они покрываются инеем и "дорастают" почти до бровей, когда я гуляю по улице. Как-то, прогуливаясь, услышала, как маленький мальчик спрашивает шёпотом своего дедушку: "Деда, это Снегурочка?" Я вернулась к ним и подарила ребёнку шоколадку, которая была в сумочке. Видели бы вы улыбки у обоих!" — Подслушано.

"За десять праздничных выходных дней переделала все домашние дела, даже то, чего не планировала. Каждый день разнообразные блюда и выпечка, дома всё блестит. Муж доволен. А всё благодаря тому, что на улице -25 и мне просто лень выходить", — Подслушано.

Волшебная атмосфера зимы: 10 реальных, но таких сказочных историй. Фото © Freepik / Drazen Zigic

"Метро (40 мин.) не люблю, поэтому на работу и обратно езжу на маршрутке (1 час 20 мин.). Зимой беру с собой большой тёплый платок и укрываюсь им как одеялом, сначала все смеялись (+ ушанка + огромный шарф, перчатки почти как у Микки Мауса), а потом заметила, что не одна такая. Ну а когда совсем холодно, беру с собой небольшой термос. Платок, книга, термос — это самые клёвые три часа в день", — Подслушано.

"В тёмное время суток, когда идёт сильный снег, надо стоять под фонарём. Если поднять голову под правильным углом, то можно из-под ресниц смотреть, как сквозь свет из тьмы на тебя летит тысяча снежинок. И в какой-то момент начинает казаться, что это ты летишь сквозь звёзды. Волшебное ощущение", — Подслушано.