8 ошибок в ударениях, которые вы постоянно делаете и потому выставляете себя идиотом

Все мы делаем ошибки в речи, но некоторые из них могут быть особенно позорными. В этой статье мы рассмотрим восемь распространённых ошибок в ударениях, которые многие из нас делают, не подозревая, как на нас после этого смотрят окружающие.

1. Сливовый

8 ошибок в ударениях, которые позорят вас. Фото © Freepik / cookie_studio

Как правильно: слИвовый. Логика, почему часто говорят "сливОвый", ясна: в прилагательных вроде "вишнёвый", "дубовый" ударение перескакивает на второй слог. Но такой подход ведёт нас по ложному следу. В словарях указан единственно верный вариант ударения в слове "слИвовый", и оно на "и".

2. Диспансер

Как правильно: диспансЕр. Несмотря на то что в медицинских учреждениях с этим названием был каждый гражданин России, ударение ставят неправильно почти все, даже те, кто там работает. Запомним раз и навсегда! Слово "диспансер" имеет ударение на последнем слоге, на букве "е".

3. Баловать

Учимся ставить правильные ударения: 8 ошибок в речи. Фото © Freepik

Как правильно: баловАть. Часто мы ошибочно говорим "бАловать", вспоминая легендарную фразу "А мы тут плюшками балуемся". Однако правильное ударение в этом слове падает на последний слог. Так что Карлсон был не прав!

4. Каталог

Как правильно: каталОг. Несмотря на то что ударение на второй слог можно встретить очень часто, оно ошибочное. Есть вполне понятное правило: во всех неодушевлённых существительных, оканчивающихся на "-лог", ударение падает именно на этот слог. Например, "монолОг", "некролОг" и так далее.

5. Щавель

Как правильно: щавЕль. Да, в разговорной речи часто встречается ударение именно на звук "а", однако словари всё так же признают только один допустимый вариант — "щавЕль". То же относится и к производным от слова: "щавЕлевый", "щавелЮ". На "а" ударение не стоит никогда!

6. Торты

Позорные ошибки в ударениях, которые делают все — и вы тоже. Фото © Freepik / wayhomestudio

Как правильно: тОрты. Теперь давайте поговорим о чём-то более интересном — о тортах! Именно во множественном числе. Когда мы вспоминаем об этих десертах, очень часто ударение оказывается на последнем слоге, а это совсем не правильно! Тут логика простая: "тОрт" — "тОрты". Всё. Приятного аппетита!

7. Свёкла

Как правильно: свЁкла. Вот зачем нужна буква "ё"! Если бы мы никогда её не упускали, то ошибок с ударением в этом слове никогда бы не было, ведь "ё" всегда ударная. А о неправильном варианте — "свеклА" — пора уже забыть, как о страшном сне.

8. Граффити

Как правильно: граффИти. Когда мы говорим об уличном искусстве, часто ошибочно ставим ударение на первый слог: "грАффити". Однако правильное ударение падает на второй слог: "граффИти". Слово, кстати, было заимствовано из итальянского языка, где "граффИто" обозначает специальный способ декоративной отделки стен.