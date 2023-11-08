8 ошибок в ударениях, которые вы постоянно делаете и потому выставляете себя идиотом
Сколько раз в день на вас косо смотрят из-за того, что вы неправильно ставите ударения? Статистика показывает — очень часто. Собрали несколько распространённых ошибок, от которых уши в трубочку сворачиваются.
Все мы делаем ошибки в речи, но некоторые из них могут быть особенно позорными. В этой статье мы рассмотрим восемь распространённых ошибок в ударениях, которые многие из нас делают, не подозревая, как на нас после этого смотрят окружающие.
1. Сливовый
8 ошибок в ударениях, которые позорят вас. Фото © Freepik / cookie_studio
Как правильно: слИвовый.
Логика, почему часто говорят "сливОвый", ясна: в прилагательных вроде "вишнёвый", "дубовый" ударение перескакивает на второй слог. Но такой подход ведёт нас по ложному следу. В словарях указан единственно верный вариант ударения в слове "слИвовый", и оно на "и".
2. Диспансер
Как правильно: диспансЕр.
Несмотря на то что в медицинских учреждениях с этим названием был каждый гражданин России, ударение ставят неправильно почти все, даже те, кто там работает. Запомним раз и навсегда! Слово "диспансер" имеет ударение на последнем слоге, на букве "е".
3. Баловать
Учимся ставить правильные ударения: 8 ошибок в речи. Фото © Freepik
Как правильно: баловАть.
Часто мы ошибочно говорим "бАловать", вспоминая легендарную фразу "А мы тут плюшками балуемся". Однако правильное ударение в этом слове падает на последний слог. Так что Карлсон был не прав!
4. Каталог
Как правильно: каталОг.
Несмотря на то что ударение на второй слог можно встретить очень часто, оно ошибочное. Есть вполне понятное правило: во всех неодушевлённых существительных, оканчивающихся на "-лог", ударение падает именно на этот слог. Например, "монолОг", "некролОг" и так далее.
5. Щавель
Как правильно: щавЕль.
Да, в разговорной речи часто встречается ударение именно на звук "а", однако словари всё так же признают только один допустимый вариант — "щавЕль". То же относится и к производным от слова: "щавЕлевый", "щавелЮ". На "а" ударение не стоит никогда!
6. Торты
Позорные ошибки в ударениях, которые делают все — и вы тоже. Фото © Freepik / wayhomestudio
Как правильно: тОрты.
Теперь давайте поговорим о чём-то более интересном — о тортах! Именно во множественном числе. Когда мы вспоминаем об этих десертах, очень часто ударение оказывается на последнем слоге, а это совсем не правильно! Тут логика простая: "тОрт" — "тОрты". Всё. Приятного аппетита!
7. Свёкла
Как правильно: свЁкла.
Вот зачем нужна буква "ё"! Если бы мы никогда её не упускали, то ошибок с ударением в этом слове никогда бы не было, ведь "ё" всегда ударная. А о неправильном варианте — "свеклА" — пора уже забыть, как о страшном сне.
8. Граффити
Как правильно: граффИти.
Когда мы говорим об уличном искусстве, часто ошибочно ставим ударение на первый слог: "грАффити". Однако правильное ударение падает на второй слог: "граффИти". Слово, кстати, было заимствовано из итальянского языка, где "граффИто" обозначает специальный способ декоративной отделки стен.
Мы рассмотрели восемь распространённых ошибок, на которых периодически попадаются все. Помните, что верное ударение является важным аспектом грамотной и правильной речи. Надеемся, что эта информация поможет вам избегать этих ошибок и реже попадать в неловкие ситуации.
Freepik / wayhomestudio