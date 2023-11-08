Топ-7 персон, кто мог бы занять титул "Самый сексуальный мужчина 2023 года" по версии LIFE

С середины 1980-х издание People выбирает самого сексуального мужчину года. Первую награду забрал актёр Мел Гибсон. В 2022 году это звание присудили Крису Эвансу. Фавориты журнала могут похвастаться своими достижениями в карьере, а ещё красотой, мужественностью и сексуальностью. Представляем список секси-бойс 2023 года.

Патрик Демпси —"самый секс" 2023 года

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину 2023 года. Им стал американский актёр Патрик Демпси. Фото © Getty Images / Rick Loomis / Los Angeles Times

Американский журнал People традиционно объявил имя самого сексуального мужчины из ныне живущих. В 2023 году им стал 57-летний актёр Патрик Демпси, известный по роли в сериале "Анатомия страсти". Также Патрик снимался в "Зачарованной" и в третьей части "Дневника Бриджит Джонс". Сам артист оказался в шоке, поскольку не ожидал, что именно он заслужит этот титул. А кого ещё можно назвать самым сексуальным парнем года?

1. Генри Кавилл

Кого можно назвать одним из самых сексуальных мужчин 2023 года? Конечно, актёра Генри Кавилла, как без него? Фото © Flickr / Gage Skidmore

Благодаря роли Супермена Генри Кавилл для многих — это супергерой, который стоит на защите добра и всегда готов прийти на помощь. Он олицетворяет фигуру идеального мужчины, способного со всем справиться. Так что дело не только в привлекательной внешности, но и в образе сильного и доброго мужчины, который верен одной женщине.

Кстати, Генри уже занимал первое место в рейтинге "Топ-100 самых красивых мужских лиц 2022 года" по версии TC Candler. Мы же считаем, что у этого парня не только красивое личико, но и сногсшибательная харизма и отличные физические данные. В общем, вердикт: Генри Кавилл — секси!

2. Андрей Бебуришвили

Один из самых сексуальных мужчин 2023 года по версии LIFE — комик Андрей Бебуришвили. Фото © VK / andrewcomedy

Андрей Бебуришвили — резидент Comedy Club, стендапер и телеведущий, заслуживший любовь многомиллионной зрительской аудитории своим своеобразным, несколько циничным юмором, оригинальной подачей, мощной харизмой и сексуальностью. Фишка этого персонажа — дерзкие шутки, обычно на сексуальную тематику, и фразы, которые заканчиваются словом "сечёте?". В ноябре 2022 года Гарик Харламов, стоявший у истоков "Камеди клаба", сообщил, что покидает шоу и передаёт место соведущего Павла Воли Андрею Бебуришвили. В этом году его популярность достигла небывалых высот. Артист продолжает покорять сердца женщин своей улыбкой и бешеной энергетикой.

3. Райан Гослинг

Райан Гослинг — самый сексуальный парень на районе земли, да вы и сами об этом знаете! Фото © Getty Images / Laurent KOFFEL / Gamma-Rapho

В 2016-м то же издание People уже ставило Райана на первое место в рейтинге самых желанных мужчин. Однако мы считаем, что версия Гослинга в 2023-м обновилась до стопроцентной сексуальности! Особенно после его роли Кена в фильме "Барби". Кстати, его лицо на 87,48% соответствует "золотому сечению". Это вам не хухры-мухры, на такое сесть мечтают миллионы девушек по всему миру.

4. Павел Дуров

Если вы не видели фотографии Павла Дурова с голым торсом, то вы не имеете представления о том, что такое сексуальный мужчина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Меньше месяца назад основатель "ВКонтакте" и "Телеграма" Павел Дуров опубликовал в Сети фото с голым торсом, которое не оставляет сомнений в том, кто тут самый сексуальный мальчишка 2023 года. В лучших традициях соцсетей изображение он сопроводил глубокомысленными словами о цивилизации. Вау! Не только красивый, но и умный. Многие подписчики даже попросили Павла перестать заставлять мужиков комплексовать. Его секси-вайб не оставляет равнодушным никого.

5. Бурак Озчивит

Дикая популярность Бурака Озчивита — результат не только грамотного выбора ролей, но и природной сексуальности артиста. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burakozcivit

Бурак Озчивит всего за несколько лет смог стать самым известным актёром в Турции и за её пределами. Благодаря своему таланту, сексуальности и привлекательной внешности артист обрёл популярность, о которой другие актёры могут только мечтать. Как и многие его коллеги, Бурак начинал карьеру в модельном бизнесе. Поснимавшись четыре года для глянца, понял, что хочет развиваться в новом для себя направлении. После нескольких проходных проектов он получил роль в сериале "Семейный дом", который и принёс Озчивиту первый успех. Потом было яркое перевоплощение в "Великолепном веке" и романтическое амплуа в шоу "Королёк — птичка певчая". Казалось, что Бурак уже на вершине успеха, но сериал "Чёрная любовь" обернулся для артиста просто фурором. Его герой Кемаль для миллионов поклонниц стал воплощением идеального мужчины. Конечно, такой образ добавил Озчивиту популярности, превратив его в кумира поколения.

6. Крис Хемсворт

Крис Хемсворт обладает мужественной и яркой внешностью, пылкостью, харизматичностью, а также отменной фигурой. Фото © Getty Images / James D. Morgan

Известный по фильмам "Мстители" и "Гонка" австралийский актёр Крис Хемсворт стал самым сексуальным мужчиной 2014 года по версии журнала People. С того момента прошло почти десять лет, артисту исполнилось 40, он возмужал и стал, как дорогое вино, с годами только лучше. Сам актёр тогда отнёсся к своему громкому титулу с юмором, пошутив: "Я думаю, вы купили мне билет на хвастовство, который будет действительным пару недель. Я теперь могу сказать жене: "Отныне запомни, вот так думают все люди, и с этого момента я больше не обязан мыть посуду и менять подгузники. Я выше этого". Ну, не лапочка ли?

7. Олег Газманов

В свои 72 года Олег Газманов остаётся довольно привлекательным и эффектным мужчиной с сильной сексуальной энергетикой. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин