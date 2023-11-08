У худрука Малого театра Соломина случился паралич после инсульта

Несмотря на это, врачи говорят об улучшении состояния худрука Малого театра. По данным телеграм-канала, паралич может быть временным эффектом, сейчас артист уже начал внятно разговаривать. Тем не менее Соломин всё ещё продолжает находиться в реанимации. Осложняют ситуацию тяжёлая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз Соломина. Примерно десять лет назад он перенёс аортокоронарное шунтирование.