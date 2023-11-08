У худрука Малого театра Соломина случился паралич после инсульта
Mash: У пережившего инсульт Соломина парализовало левую сторону тела
У пережившего инсульт народного артиста СССР Юрия Соломина парализовало левую сторону тела. Об этом сообщает Mash.
Несмотря на это, врачи говорят об улучшении состояния худрука Малого театра. По данным телеграм-канала, паралич может быть временным эффектом, сейчас артист уже начал внятно разговаривать. Тем не менее Соломин всё ещё продолжает находиться в реанимации. Осложняют ситуацию тяжёлая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз Соломина. Примерно десять лет назад он перенёс аортокоронарное шунтирование.
Напомним, 6 ноября 88-летнего Соломина экстренно госпитализировали в Москве. Позже в Государственном академическом Малом театре рассказали, что артист упал в обморок, после чего был доставлен в больницу. Позже там подтвердили, что у Соломина случился инсульт.
ТАСС / Владимир Гердо