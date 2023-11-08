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8 ноября, 13:08

У худрука Малого театра Соломина случился паралич после инсульта

Mash: У пережившего инсульт Соломина парализовало левую сторону тела

У пережившего инсульт народного артиста СССР Юрия Соломина парализовало левую сторону тела. Об этом сообщает Mash.

Несмотря на это, врачи говорят об улучшении состояния худрука Малого театра. По данным телеграм-канала, паралич может быть временным эффектом, сейчас артист уже начал внятно разговаривать. Тем не менее Соломин всё ещё продолжает находиться в реанимации. Осложняют ситуацию тяжёлая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз Соломина. Примерно десять лет назад он перенёс аортокоронарное шунтирование.

Напомним, 6 ноября 88-летнего Соломина экстренно госпитализировали в Москве. Позже в Государственном академическом Малом театре рассказали, что артист упал в обморок, после чего был доставлен в больницу. Позже там подтвердили, что у Соломина случился инсульт.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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