Директор Малого театра подтвердила инсульт у Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила, что у народного артиста СССР Юрия Соломина случился инсульт. По её словам, при этом состояние актёра значительно улучшилось.

"Я только что разговаривала с его внучкой. Она у него была. Всё значительно лучше, но всё равно в диагнозе инсульт", — цитирует её РИА "Новости".