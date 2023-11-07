Директор Малого театра подтвердила инсульт у Соломина
Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила, что у народного артиста СССР Юрия Соломина случился инсульт. По её словам, при этом состояние актёра значительно улучшилось.
"Я только что разговаривала с его внучкой. Она у него была. Всё значительно лучше, но всё равно в диагнозе инсульт", — цитирует её РИА "Новости".
Напомним, накануне, 6 ноября, 88-летнего народного артиста СССР Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве. Позже в Государственном академическом Малом театре рассказали, что Соломин упал в обморок, после чего был доставлен в больницу. Артист находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев