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7 ноября, 12:44

Директор Малого театра подтвердила инсульт у Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила, что у народного артиста СССР Юрия Соломина случился инсульт. По её словам, при этом состояние актёра значительно улучшилось.

"Я только что разговаривала с его внучкой. Она у него была. Всё значительно лучше, но всё равно в диагнозе инсульт", — цитирует её РИА "Новости".

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Напомним, накануне, 6 ноября, 88-летнего народного артиста СССР Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве. Позже в Государственном академическом Малом театре рассказали, что Соломин упал в обморок, после чего был доставлен в больницу. Артист находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Вишнякова
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