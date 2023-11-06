Людмила Максакова попала в больницу после театрального выступления

Актрисе Людмиле Максаковой понадобилась помощь медиков после выступления на сцене Театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Народная артистка получила травму в результате случайного падения по завершении спектакля.

"Она оступилась после спектакля и получила травму. Вся необходимая медицинская помощь ей оказана", — сообщили в РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

В настоящее время здоровью артистки ничто не угрожает, рассказал позже директор драмтеатра Кирилл Крок. Его слова приводит ТАСС.