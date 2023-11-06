Людмила Максакова попала в больницу после театрального выступления
Актрисе Людмиле Максаковой понадобилась помощь медиков после выступления на сцене Театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Народная артистка получила травму в результате случайного падения по завершении спектакля.
"Она оступилась после спектакля и получила травму. Вся необходимая медицинская помощь ей оказана", — сообщили в РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.
В настоящее время здоровью артистки ничто не угрожает, рассказал позже директор драмтеатра Кирилл Крок. Его слова приводит ТАСС.
Несколькими днями ранее госпитализация понадобилась и американскому бизнесмену Марку Цукербергу. Миллиардер порвал крестообразную связку во время тренировки к бою по правилам смешанных единоборств.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков