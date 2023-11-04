Заслуженная артистка России Галина Мочалова не дожила двух недель до 90-летия

На 90-м году жизни году жизни умерла известная советская и российская актриса Галина Мочалова. Трагическую новость сообщила пресс-служба театра "Приют Комедианта".

Актриса ушла из жизни 2 ноября, не дожив чуть более двух недель до 90-летия.

"Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны", — говорится в сообщении.

Мочалова родилась 18 ноября 1933 года и в разное время служила в театре имени Ленсовета, петербургских театрах "Комедианты" и "Приют комедианта". Зрителям актриса, которой в 2007 году присвоили звание заслуженной артистки России, хорошо известна по сериалам "Мажор" и "Тайны следствия", "Крик совы" и "Глухарь", "Улицы разбитых фонарей", "Шерлок Холмс" и множеству других.