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3 ноября, 15:53

Скончался легендарный советский фигурист Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов умер в 91 год

<p>Олег Протопопов. Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов</p>

Олег Протопопов. Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов

В возрасте 91 года ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

"Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании на коньках, заслуженный мастер спорта СССР Олег Протопопов. Олег Алексеевич пережил блокаду Ленинграда и начал заниматься фигурным катанием после окончания Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении ОКР.

Выступление чемпионов мира и Европы Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, 1966 год. Фото © Фотохроника ТАСС / Владимир Войтенко

Выступление чемпионов мира и Европы Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, 1966 год. Фото © Фотохроника ТАСС / Владимир Войтенко

Олег Протопопов и Людмила Белоусова побеждали на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке и 1968 года в Гренобле. Также на счету пары четыре титула чемпионов мира и столько же чемпионов Европы. Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира. Партнёрша ушла из жизни в 2017 году.

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Никита Никонов
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