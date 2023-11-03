Скончался легендарный советский фигурист Олег Протопопов

Олег Протопопов и Людмила Белоусова побеждали на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке и 1968 года в Гренобле. Также на счету пары четыре титула чемпионов мира и столько же чемпионов Европы. Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира. Партнёрша ушла из жизни в 2017 году.