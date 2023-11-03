Скончался легендарный советский фигурист Олег Протопопов
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов умер в 91 год
Олег Протопопов. Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов
В возрасте 91 года ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
"Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании на коньках, заслуженный мастер спорта СССР Олег Протопопов. Олег Алексеевич пережил блокаду Ленинграда и начал заниматься фигурным катанием после окончания Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении ОКР.
Выступление чемпионов мира и Европы Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, 1966 год. Фото © Фотохроника ТАСС / Владимир Войтенко
Олег Протопопов и Людмила Белоусова побеждали на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке и 1968 года в Гренобле. Также на счету пары четыре титула чемпионов мира и столько же чемпионов Европы. Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира. Партнёрша ушла из жизни в 2017 году.
Ранее Лайф сообщал, что умер знаменитый советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов. Ему было 86 лет.