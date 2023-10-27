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27 октября, 09:45

Скончался легендарный советский биатлонист Маматов

СБР: Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Маматов умер в возрасте 86 лет

<p>Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов. Обложка © ТАСС / Е. Шулепов</p>

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов. Обложка © ТАСС / Е. Шулепов

Прославленный советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

"На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким", говорится в сообщении.

Маматов родился в городе Белово (ныне Кемеровская область), в 1964 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас Сибирский государственный университет путей сообщения, СГУПС), в 1974 году — омский ГИФК. Спортсмен побеждал на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов в эстафете. Также он трижды завоёвывал золотые медали чемпионатов мира в эстафете (1969–1971) и выиграл индивидуальную гонку на первенстве 1967 года. Маматов — заслуженный тренер СССР, почётный мастер спорта, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды — орденом Трудового Красного Знамени. На ОИ-1968 в Гренобле был знаменосцем сборной СССР.

После завершения спортивной карьеры Маматов был тренером советской сборной на Олимпиаде 1984 года, руководителем спортивной делегации сборной на Олимпиаде-1988, Объединённой команды на ОИ-1992, сборной России на Олимпиадах 1998 и 2002 годов. Также Маматов возглавлял Федерацию биатлона СССР (1989–1992), занимал посты первого вице-президента СБР и вице-президента Международной федерации биатлона (IBU).

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Ранее Лайф писал, что не стало прославленной советской и российской биатлонистки и лыжницы Анфисы Резцовой. Её похоронили 24 октября на Троекуровском кладбище. Трёхкратной олимпийской чемпионке было всего 58 лет.

Никита Никонов
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