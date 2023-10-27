Скончался легендарный советский биатлонист Маматов
СБР: Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Маматов умер в возрасте 86 лет
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов. Обложка © ТАСС / Е. Шулепов
Прославленный советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает Союз биатлонистов России (СБР).
"На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Маматов родился в городе Белово (ныне Кемеровская область), в 1964 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас Сибирский государственный университет путей сообщения, СГУПС), в 1974 году — омский ГИФК. Спортсмен побеждал на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов в эстафете. Также он трижды завоёвывал золотые медали чемпионатов мира в эстафете (1969–1971) и выиграл индивидуальную гонку на первенстве 1967 года. Маматов — заслуженный тренер СССР, почётный мастер спорта, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды — орденом Трудового Красного Знамени. На ОИ-1968 в Гренобле был знаменосцем сборной СССР.
После завершения спортивной карьеры Маматов был тренером советской сборной на Олимпиаде 1984 года, руководителем спортивной делегации сборной на Олимпиаде-1988, Объединённой команды на ОИ-1992, сборной России на Олимпиадах 1998 и 2002 годов. Также Маматов возглавлял Федерацию биатлона СССР (1989–1992), занимал посты первого вице-президента СБР и вице-президента Международной федерации биатлона (IBU).
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