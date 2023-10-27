Скончался легендарный советский биатлонист Маматов

Прославленный советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

"На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Маматов родился в городе Белово (ныне Кемеровская область), в 1964 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас Сибирский государственный университет путей сообщения, СГУПС), в 1974 году — омский ГИФК. Спортсмен побеждал на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов в эстафете. Также он трижды завоёвывал золотые медали чемпионатов мира в эстафете (1969–1971) и выиграл индивидуальную гонку на первенстве 1967 года. Маматов — заслуженный тренер СССР, почётный мастер спорта, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды — орденом Трудового Красного Знамени. На ОИ-1968 в Гренобле был знаменосцем сборной СССР.