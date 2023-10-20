Умерла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова

В возрасте 58 лет скончалась двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова. Об этом сообщил бывший муж спортсменки Леонид Резцов.

"Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание", — приводит его слова ТАСС.

Родные узнали о её кончине только сегодня, а на руки все документы получат 21 октября. По словам Резцова, семья пока не связывалась ни с реанимацией, ни с патологоанатомом. При этом он отметил, что в больнице спортсменка находилась с 15-го числа, после госпитализации.

На счету Резцовой золото Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, а также чемпионство Олимпийских игр 1992 и 1994 годов, где она завоевала золотые медали в биатлонном спринте и биатлонной эстафете.