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20 октября, 14:52
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Умерла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова

<p>Обложка © ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Юрий Широкогоров</p>

Обложка © ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Юрий Широкогоров

В возрасте 58 лет скончалась двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова. Об этом сообщил бывший муж спортсменки Леонид Резцов.

"Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание", — приводит его слова ТАСС.

Родные узнали о её кончине только сегодня, а на руки все документы получат 21 октября. По словам Резцова, семья пока не связывалась ни с реанимацией, ни с патологоанатомом. При этом он отметил, что в больнице спортсменка находилась с 15-го числа, после госпитализации.

На счету Резцовой золото Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, а также чемпионство Олимпийских игр 1992 и 1994 годов, где она завоевала золотые медали в биатлонном спринте и биатлонной эстафете.

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Также сегодня стало известно о смерти журналиста и писателя Альви Каримова, он скончался на 74-м году жизни из-за онкологии. Каримов работал корреспондентом "Интерфакса" на Северном Кавказе, был помощником главы Чечни Рамзана Кадырова и трудился на посту его пресс-секретаря.

Николь Вербер
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