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11 октября, 16:03

Старейшая парашютистка мира умерла спустя неделю после рекордного прыжка

Старейшая парашютистка мира Дороти Хоффнер умерла в возрасте 104 лет

Старейшая парашютистка мира Дороти Хоффнер умерла в 104 года. Когда жительнице Чикаго исполнилось столько лет, она совершила прыжок, который стал для неё вторым в жизни и последним. На первый же она решилась в 100 лет.

Последний прыжок с парашютом Дороти Хоффнер. Видео © Twitter / Jake Sheridan

Отважная американка поднялась на высоту примерно 4,1 тысячи метров вместе с инструктором ради того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Это у неё получилось — Хоффнер обошла Рут Ларссон, которая в 2022 году прыгнула с парашютом в 103 года.

"Там было чудесно. Всё это было восхитительно. Лучше и быть не может! Возраст это всего лишь число", — отметила приземлившаяся старушка.

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Как уточняет The New York Times, женщина ждала сертификат самого возрастного парашютиста, однако в ночь на 9 октября она скончалась — почти через неделю после рекордного прыжка. С личной жизнью у прославившейся Хоффнер было всё не так радостно: у неё не было супруга и детей, а перед смертью в течение многих лет она жила в доме престарелых.

62-летний сотрудник приюта Джо Конант настолько сдружился с бабушкой, что та стала называть его внуком. По словам мужчины, "бабушка" скончалась во сне. Конант подчеркнул, что Хоффнер до последнего поражала энергией и умом. Сейчас он считает долгом добиться того, чтобы имя женщины включили в Книгу рекордов Гиннесса.

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Ранее Лайф писал, что в Чечне погиб опытнейший парашютист, мастер спорта Дмитрий Беляев. Мужчина не рассчитал скорость при приземлении на воду.

Обложка ©

Twitter / Jake Sheridan

Никита Осипов
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