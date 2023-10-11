Старейшая парашютистка мира умерла спустя неделю после рекордного прыжка

Старейшая парашютистка мира Дороти Хоффнер умерла в 104 года. Когда жительнице Чикаго исполнилось столько лет, она совершила прыжок, который стал для неё вторым в жизни и последним. На первый же она решилась в 100 лет.

Последний прыжок с парашютом Дороти Хоффнер. Видео © Twitter / Jake Sheridan

Отважная американка поднялась на высоту примерно 4,1 тысячи метров вместе с инструктором ради того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Это у неё получилось — Хоффнер обошла Рут Ларссон, которая в 2022 году прыгнула с парашютом в 103 года.

"Там было чудесно. Всё это было восхитительно. Лучше и быть не может! Возраст — это всего лишь число", — отметила приземлившаяся старушка.

Как уточняет The New York Times, женщина ждала сертификат самого возрастного парашютиста, однако в ночь на 9 октября она скончалась — почти через неделю после рекордного прыжка. С личной жизнью у прославившейся Хоффнер было всё не так радостно: у неё не было супруга и детей, а перед смертью в течение многих лет она жила в доме престарелых.