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2 октября, 11:24

Россиянин пересмотрел шпионских боевиков и прыгнул с парашютом прямо перед взлетающим самолётом

Мужчина прыгнул с парашютом перед взлетающим самолётом в аэропорту Чебоксар

Неизвестный парашютист чуть не парализовал работу аэропорта Чебоксар: мужчина совершил прыжок прямо перед взлетающим самолётом.

Как пишет Mash, лайнер готовился к полёту в Москву, когда перед его носом прыгнул парашютист. Мужчина быстро спустился, собрал экипировку, перебежал взлётно-посадочную полосу и скрылся за территорией аэропорта.

Парашютист попал на камеры наблюдения, и сейчас полиция его ищет. Взлёт самолёта в итоге отложили на несколько минут.

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А ранее в Саратове неизвестный спрыгнул с парашютом с многоэтажки и приземлился на автомобиль. Местные жители рассказали, что нетрезвый мужчина вломился в подъезд, поднялся на 23-й этаж и сиганул оттуда вниз с парашютом. Экстремал приземлился на капот стоявшего на парковке автомобиля KIA, после чего поднялся и ушёл.

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Александра Вишнякова
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