Россиянин пересмотрел шпионских боевиков и прыгнул с парашютом прямо перед взлетающим самолётом

Неизвестный парашютист чуть не парализовал работу аэропорта Чебоксар: мужчина совершил прыжок прямо перед взлетающим самолётом.

Как пишет Mash, лайнер готовился к полёту в Москву, когда перед его носом прыгнул парашютист. Мужчина быстро спустился, собрал экипировку, перебежал взлётно-посадочную полосу и скрылся за территорией аэропорта.

Парашютист попал на камеры наблюдения, и сейчас полиция его ищет. Взлёт самолёта в итоге отложили на несколько минут.