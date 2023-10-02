Россиянин пересмотрел шпионских боевиков и прыгнул с парашютом прямо перед взлетающим самолётом
Мужчина прыгнул с парашютом перед взлетающим самолётом в аэропорту Чебоксар
Неизвестный парашютист чуть не парализовал работу аэропорта Чебоксар: мужчина совершил прыжок прямо перед взлетающим самолётом.
Как пишет Mash, лайнер готовился к полёту в Москву, когда перед его носом прыгнул парашютист. Мужчина быстро спустился, собрал экипировку, перебежал взлётно-посадочную полосу и скрылся за территорией аэропорта.
Парашютист попал на камеры наблюдения, и сейчас полиция его ищет. Взлёт самолёта в итоге отложили на несколько минут.
А ранее в Саратове неизвестный спрыгнул с парашютом с многоэтажки и приземлился на автомобиль. Местные жители рассказали, что нетрезвый мужчина вломился в подъезд, поднялся на 23-й этаж и сиганул оттуда вниз с парашютом. Экстремал приземлился на капот стоявшего на парковке автомобиля KIA, после чего поднялся и ушёл.
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