Французский скайдайвер был обезглавлен крылом самолёта во время трюка

На юго-западе Франции опытный скайдайвер лишился головы при столкновении с крылом самолёта, из которого он совершал прыжок. О жутком инциденте сообщает The Times.

В буквальном переводе "скайдайвинг" означает "ныряние с небес", и это определённо один из самых захватывающих и зрелищных видов спорта. 40-летний Николас Гали выполнял особенный трюк: он прыгал не с парашютом, а в специальном вингсьюте, который позволяет планировать по воздуху. В тот день на борту было сразу несколько спортсменов-экстремалов, но Гали выпрыгнул первым. Через 20 секунд после прыжка быстро снижающийся пилот нагнал мужчин на 300 метров ниже. Крыло и стойка летевшего на полной скорости самолёта задели спортсмена в районе шеи, он погиб на месте, а его тело спланировало на землю из-за срабатывания аварийного парашюта.

По факту гибели скайдайвера было возбуждено уголовное дело, 64-летнему пилоту предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Газета уточняет, что трагическое происшествие произошло в июле 2018 года, но его подробности стали известны только сейчас в связи с окончанием расследования.