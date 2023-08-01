Известный руфер Энигма разбился насмерть при падении с 68-го этажа в Гонконге

30-летний французский руфер и каскадёр Реми Лучиди, более известный как Remi Enigma, погиб, упав со здания Tregunter Tower в Гонконге. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Уточняется, что 27 июля вечером экстремал зашёл в небоскрёб, соврав охраннику, что поднимется к другу, проживающему на 40-м этаже. Когда сотрудники службы безопасности узнали у жильца квартиры, что с Лучиди он не знаком, тот уже успел зайти в лифт.

По камерам установили, что Лучиди вышел на 49-м этаже и поднялся на крышу по лестнице. Позже охрана обнаружила ведущий на крышу люк открытым, но найти самого мужчину им не удалось.

В полиции уточнили, что в последний раз руфера видели живым, когда тот стучал в окно квартиры на 68-м этаже. Предварительно, экстремал по каким-то причинам не мог покинуть крышу, поэтому просил о помощи. Позже тело Лучиди обнаружили на земле. Обстоятельства падения мужчины устанавливаются. Также при себе у француза была найдена камера, на которую он записывал свои восхождения.

На блог Энигмы подписано более 500 тысяч человек. В свои 30 лет он успел покорить небоскрёбы Португалии, Болгарии, Колумбии, Франции и Польши.