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12 июня, 12:02

"Человека-паука" задержали на 73-м этаже небоскрёба в Сеуле

В Сеуле задержали британца, без страховки покорявшего 123-этажный небоскрёб

В Сеуле задержали британского "человека-паука" прямо во время восхождения на 123-этажный небоскрёб Lotte World Tower. Как сообщает телеканал KBS World, экстремал без какой-либо страховки успел подняться на высоту 73-го этажа, где его и перехватили полицейские.

"Человека-паука" задержали на 73-м этаже небоскрёба в Сеуле. Видео © Twitter / Rioteliquid

Задержанным оказался 24-летний Джордж Кинг-Томпсон. Его доставили на допрос по делу о незаконном проникновении на частную территорию. Примечательно, что экстремал уже был арестован за похожий случай сотрудниками английской полиции. В 2019 году британец пытался покорить 87-этажный небоскрёб Shard в Лондоне.

Сам Джордж признался, что давно мечтал покорить небоскрёб и поэтапно планировал своё восхождение в течение полугода. В столицу Южной Кореи он прибыл три дня назад.

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А ранее Лайф сообщал, что в Непале при спуске с горы Аннапурны погиб 56-летний десятикратный покоритель Эвереста. В том же районе пропал без вести альпинист из Индии.

Обложка ©

Twitter / Rioteliquid

Наталья Исакова
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