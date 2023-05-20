В Лондоне "человек-паук" попытался разбить статую скульптора-педофила
Неизвестный в маске Человека-паука атаковал статую у офиса Би-би-си в Лондоне
В Лондоне "человек-паук" пытался разбить молотком статую скульптора-педофила. Обложка © Twitter / iseankyle
Неизвестного в маске Человека-паука арестовали после того, как он пытался с помощью молотка повредить статую около редакции Би-би-си в Лондоне, сообщает Daily Mail.
По данным издания, это был перформанс против скульптора Эрика Гилла, который и является создателем статуи. Причём нападение на объект произошло спустя несколько дней после начала ремонтных работ по устранению повреждений, которые были нанесены ранее. К слову, Эрик Гилл скончался ещё в 1940 году, а спустя десятки лет были опубликованы его дневники, в которых он утверждал, что насиловал дочерей, сестру и собаку. После этого скульптуры Гилла стали повсеместно разрушать. Почему задержанный активист решил разбить статую именно сейчас, неизвестно.
Ранее Лайф сообщал, что в Перми появится памятник посикунчику — традиционному блюду местной кухни (маленькие мясные жареные пирожки). Эскиз новой достопримечательности пока держится в секрете. Памятник будет выполнен из бронзы и нержавеющей стали.