"Неприличную" статую кота в Барнауле быстро убрали из-за шквала жалоб

В Барнауле ищут новое место скульптуре вылизывающего себя кота. Работа художника Николы Питерского простояла на проспекте Ленина всего несколько часов, пока на неё не нажаловались местные жители.

"Люди стали писать негативные комментарии, жаловаться в администрацию Октябрьского района. Скульпторы убрали объект сами. Думаем, что место для кота в городе найдётся обязательно", — рассказали РИА "Новости" в пресс-центре мэрии Барнаула.

При этом автор арт-объекта уверяет, что убрать чугунного кота его заставили в ультимативной форме, иначе фигуру якобы "распилили бы пополам". Теперь Питерский подыскивает своей композиции новое место. В частности, рассматриваются варианты летней террасы одного из местных баров-ресторанов.