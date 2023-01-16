Новую статую Мартина Лютера Кинга за $10 млн сравнили с пенисом

Скульптуру, изображающую объятия американского правозащитника Мартина Лютера Кинга – младшего и его супруги Коретты Скотт Кинг, сравнили с мужским половым органом. Об этом сообщает New York Post, уточняя, что стоимость объекта — около десяти миллионов долларов.

"СМИ рассказывали об этом так, будто это что-то прекрасное, потому что им сказали, что они должны так говорить. Но потом, когда её (скульптуру. — Прим. Лайфа) открыли, маленький мальчик указал на неё со словами: "Это пенис!" — приводит издание слова двоюродного брата жены Кинга Сенеки Скотта.

В толпе поддержали мальчика и согласились, что скульптура выглядит странно. Бронзовая фигура под названием "Объятия", которую придумал художник Хэнк Уиллис Томас, была открыта в Бостоне 13 января. Она представляет собой художественную интерпретацию фотографии, где Мартин Лютер Кинг – младший и его жена обнимаются после получения правозащитником Нобелевской премии мира в 1964 году.