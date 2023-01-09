Жительница Башкирии слепила из снега гаишника и распугала местных лихачей
В Башкирии местная жительница слепила из снега инспектора ДПС. Обложка © VK / Башҡортостаным | яңылыҡтар
Жительница Башкирии слепила инспектора ГАИ и патрульную машину из снега, чтобы испугать нетрезвых односельчан и заставить их не садиться за руль. Фото необычного стража порядка появилось в местном паблике.
Автором скульптурной композиции стала жительница деревни Новобайрамгулово Файза Фаттахова. По её словам, так она объявила бой пьянству. Метод оказался действенным: сельчане принимали снежные фигуры за настоящие и предпочитали объезжать этот участок, увидев издали "инспектора". А в региональном МВД даже поблагодарили Фаттахову за смекалку.
"Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие — ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи!" — поделились в ведомстве.
Ранее в деревне Нариманово в Тюменской области пассажир автомобиля Lada бросился на машину ДПС, пытаясь помочь пьяному другу без водительских прав уйти от погони. Нарушители были задержаны, поступок они объяснили желанием покататься по деревне.