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9 января, 09:27

Жительница Башкирии слепила из снега гаишника и распугала местных лихачей

<p>В Башкирии местная жительница слепила из снега инспектора ДПС. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/bashkortostanim" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Башҡортостаным | яңылыҡтар</a></p>

В Башкирии местная жительница слепила из снега инспектора ДПС. Обложка © VK / Башҡортостаным | яңылыҡтар

Жительница Башкирии слепила инспектора ГАИ и патрульную машину из снега, чтобы испугать нетрезвых односельчан и заставить их не садиться за руль. Фото необычного стража порядка появилось в местном паблике.

Автором скульптурной композиции стала жительница деревни Новобайрамгулово Файза Фаттахова. По её словам, так она объявила бой пьянству. Метод оказался действенным: сельчане принимали снежные фигуры за настоящие и предпочитали объезжать этот участок, увидев издали "инспектора". А в региональном МВД даже поблагодарили Фаттахову за смекалку.

"Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи!" — поделились в ведомстве.

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Ранее в деревне Нариманово в Тюменской области пассажир автомобиля Lada бросился на машину ДПС, пытаясь помочь пьяному другу без водительских прав уйти от погони. Нарушители были задержаны, поступок они объяснили желанием покататься по деревне.

Татьяна Миссуми

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