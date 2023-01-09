Большинство россиян признались, что ждут от 2023 года только позитива

Больше половины позитивно настроенных россиян ждут от наступившего 2023-го только хорошего. Как выяснили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 65% опрошенных уверены, что этот год станет для них более чем успешным.

При этом 32% респондентов готовятся к трудностям. Так, например, чаще других сложности прогнозируют люди с высшим образованием (61%). Также об этом высказываются жители Москвы и Санкт-Петербурга (69%), Северо-Западного федерального округа (65%) и активные пользователи Интернета (66%).

Кстати, по данным опроса, 2022-й с хорошим настроением провожали около 38% россиян. 40% прощались с уходящим годом без радостных и без негативных эмоций, а 20% заявили о пессимистичном настроении.