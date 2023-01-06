Каждый седьмой россиянин планирует сменить работу в новом году, показал опрос

36% россиян дорожат стабильностью на работе и не собираются что-либо менять в своей карьере. При этом, по результатам опроса газеты "Комсомольская правда" в соцсетях, сменить работу в 2023 году хочет каждый седьмой россиянин.

В опросе приняло участие более девяти тысяч человек. Каждый двадцатый респондент желает остаться на прежнем месте и рассчитывает на повышение. Ещё 7% хотят найти подработку, а 4% — попросить у начальства повышения зарплаты. Каждый десятый россиянин планирует повысить квалификацию, а каждый двадцатый — расширить или открыть свой бизнес.

Новую работу в наступившем году будут искать 14% респондентов. По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, это небольшой процент на фоне среднего оборота рабочей силы в течение года до 20%.

"Это свидетельствует о том, что в условиях неопределённости люди предпочитают держать те позиции, которые имеются. Самый большой вывод — это то, что люди предпочитают стабильность", — заметил он.

При этом профессор подчеркнул, что в новом году россияне продолжат экономить на покупках и услугах, которые не соответствуют их текущим задачам. Также год, скорее всего, будет связан с сокращениями объёмов строительства. Среди перспективных направлений Сафонов выделил военно-промышленное производство. Также будут востребованы учителя, медики, фармакологи, работники услуг ЖКХ, ремонтники и курьеры.