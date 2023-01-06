Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в новом году

В 2023 году в России ожидается повышенный спрос на специалистов в различных сферах, но некоторые работодатели будут особенно бороться за кандидатов. Об этих вакансиях рассказал в беседе с газетой "Вечерняя Москва" гендиректор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов.

Эксперт считает, что в 2023 году востребованной в РФ будет практически любая профессия и связано это, в частности, с тем, что некоторые граждане эмигрировали. При этом на экономику по-прежнему продолжают влиять эффект пандемии и проведённая частичная мобилизация. Во всяком случае, спрос по сравнению с 2022 годом вырастет.

"Особенно высокий спрос будет на специалистов, участвующих в замещении производств. Это прежде всего инженерные профессии. Большое количество инженерной продукции сейчас не поставляется из-за рубежа, и нужно срочно налаживать производство в России", — подчеркнул Алясов.

Высоким останется спрос на IT-специалистов и работников в сфере маркетинга и продаж. По мнению Алясова, компании поставят амбициозные цели по росту и развитию внутри страны и все задачи будут возложены на плечи именно этих специалистов. При этом за быстрыми деньгами лучше не гоняться, напомнил эксперт.

"Быстрые деньги, как правило, заканчиваются либо обманом, либо тюремными сроками. Я рекомендовал бы не смотреть на быстрые деньги, а стремиться получать их фундаментально и оставаться в той сфере, которая интересна", — заключил Алясов.