Россиянам рассказали, когда лучше брать кредит в 2023 году

Банковские требования к заёмщикам начнут ужесточаться с этого месяца, поэтому лучший совет на данный момент — сначала оценить все кредитные предложения на рынке. Об этом сообщил РИАМО международный финансовый консультант Василий Ерёменко.

"Если говорить о каком-то плановом кредите, когда можно будет рассчитывать на более выгодные условия, то, скорее всего, условия не изменятся в ближайшие месяцы в связи с тем, что ключевая ставка Центрального банка уже достигла своих плановых значений и в ближайшие месяцы, скорее всего, меняться не будет. А если и будет, то незначительно", — пояснил он.

Центральный банк может изменить ключевую ставку, лишь когда соберёт статистику по инфляции. Снижение возможно только во втором квартале текущего года, предупредил эксперт. По его словам, в ближайшие три месяца кредитные условия у всех банков будут примерно одинаковыми, поэтому нет смысла торопиться и бежать в первый попавшийся, лучше спокойно проанализировать несколько программ.

Ерёменко добавил, что в нынешних условиях следует хорошо подумать, а можно ли вообще обойтись без кредита, чтобы выплаты по нему не подорвали семейный бюджет. И только если без заёмных денег не обойтись, начинать выбирать банк. По прогнозам эксперта, ЦБ будет ужесточать требования к получателям кредита. Например, оценивать станут не только заёмщика, но и его работодателя, семейное положение и аккаунты в социальных сетях.

"Большим фактором является также специальная военная операция и частичная мобилизация, в результате которой большое количество экономически активного населения было призвано в ряды вооружённых сил", – сказал собеседник издания.