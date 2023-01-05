Собачникам объяснили, почему кормить питомцев костями — плохая идея

Образ собаки с костью достаточно часто используется в мультфильмах и детских картинках, на самом же деле поедание костей и прочие объедки могут нанести домашней собаке вред. Об этом рассказал ветеринар-терапевт клиники "Оберег" Игорь Рубель.

"Это может быть опасно и привести к травме зуба, ротовой полости или кишечной непроходимости. Сам инстинкт погрызть что-то совершенно нормален, но сложился он в те времена, когда у собак не было доступа к нормальному количеству еды, — вот и приходилось догрызать остатки", — рассказал врач в беседе с "Газетой.ru".

Отдельную опасность представляют жирные продукты. Собаки, как и кошки, эволюционно не адаптированы к потреблению жира: 6 граммов жира для кошки эквивалентно целой пачке сливочного масла для человека, продолжил ветеринар.

Здоровые животные могут переварить небольшое количество еды со стола, например сыра. Но животное с хроническими заболеваниями из-за такого угощения может попасть в реанимацию, предупредил Рубель. Также собак не рекомендуется кормить сырой рыбой, в том числе в составе суши и роллов.