Россиянам перечислили главные ошибки при попытках согреться после прогулки на морозе

Нужно как можно скорее добраться до тёплого помещения и надеть сухую одежду, если вы замёрзли или даже промокли на улице. Об этом рассказал "Газете.ru" спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев. Но тут важно не переусердствовать, ведь чем сильнее охладился организм, тем медленнее следует отогреваться, предупредил он.

"На улице, когда организму холодно, он старается сохранить тепло в самых важных органах — сердце, лёгких, желудке, печени, поэтому уменьшает кровоток в конечностях. Периферийные сосуды сужаются, и всё сосредотачивается на жизненно важных органах — "ядре" организма", — поделился специалист.

Поэтому если слишком быстро согреваться, то переохлаждённая кровь начнёт поступать к жизненно важным органам, как следствие — ухудшение состояния человека. Именно по этой причине нельзя сразу "бежать под горячий душ, в ванну, садиться на батарею или греться феном", объяснил Ковалев. Также не лучший вариант — держать руки над огнём. Из-за пониженной чувствительности после улицы вы не почувствуете, как получите ожог, заметил спасатель.

По его словам, оптимальное решение — согреваться при комнатной температуре, налив себе тёплый чай с вареньем, мёдом или сахаром, ведь эти продукты помогут восстановить потерянную на холоде энергию. А вот посещать баню, парить ноги, стоять под душем разрешается, когда организм пришёл в себя после зимней прогулки.