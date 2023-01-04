Россиянам рассказали, какая температура губительна для смартфона

Работоспособность мобильного телефона, как и прочей техники, сильно зависит от того, насколько резко меняется температура окружающей среды. Об этом предупредил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

Так, например, смартфон, долго находившийся на морозе и попавший в тёплое помещение, может выйти из строя. Резкая смена температурного режима может спровоцировать образование конденсата в аппарате и, как следствие, к его порче. Половников добавил, что батарея смартфона может хуже работать на морозе, однако отрицательные температуры не провоцируют более быстрый процесс разрядки.

"Ускоренная разрядка может произойти при перегреве батареи, это не зависит от погоды, это зависит от нагрузки, какую вы даёте на смартфон. На морозе батарея, наоборот, меньше нагревается. Поэтому нельзя говорить, что если вы будете на морозе пользоваться смартфоном, то батарея быстрее сядет", — пояснил Половников в беседе с радио Sputnik

Он заверил, что если температура на улице не опускается ниже 20 градусов мороза, то использовать смартфон не вредно для него. Однако ниже этой планки, а тем более при минус 40 градусах, устройство может начать сбоить и выключаться.