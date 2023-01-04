В Румынии завели дело на участников маскарада, изображавших российских военных
Digi 24: Румынская полиция возбудила дело из-за изображения военных РФ во время маскарада
В Румынии на жителей коммуны Берзунцы, изобразивших на маскараде российских военных и военную технику с литерой Z, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает местный телеканал Digi 24.
"Полицейские инспектората полиции уезда Бакэу возбудили уголовное дело, в рамках которого они расследуют тот факт, что во время маскарада в коммуне Берзунцы несколько человек, одетых как российские солдаты, проехали на автомобилях с буквой Z, имитирующих военную технику", — сообщает телеканал Digi 24.
Проверку инициировали на основании видеозаписей, появившихся в социальных сетях. В полиции пока изучают видео, решая, какие обвинения могут выдвинуть.
Ранее в Тюмени суд всё же оштрафовал россиянку, которая объяснила фразу "НЕТ В***Е" ненавистью к вобле. Согласно решению Центрального районного суда девушка должна будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.
Mihaela Avădăni