В Румынии завели дело на участников маскарада, изображавших российских военных

В Румынии на жителей коммуны Берзунцы, изобразивших на маскараде российских военных и военную технику с литерой Z, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает местный телеканал Digi 24.

"Полицейские инспектората полиции уезда Бакэу возбудили уголовное дело, в рамках которого они расследуют тот факт, что во время маскарада в коммуне Берзунцы несколько человек, одетых как российские солдаты, проехали на автомобилях с буквой Z, имитирующих военную технику", — сообщает телеканал Digi 24.

Проверку инициировали на основании видеозаписей, появившихся в социальных сетях. В полиции пока изучают видео, решая, какие обвинения могут выдвинуть.