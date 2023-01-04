Польша получила ответ Германии на призыв обсудить репарации
Польша получила официальный отказ Германии обсуждать выплату репараций
Правительство Германии направило властям Польши дипломатическую ноту, в которой заявила об отказе вести переговоры о репарациях за Вторую мировую войну. Об этом сообщили в МИД Польши.
Внешнеполитическое ведомство таким образом отреагировало на польскую ноту, которую Варшава отправила ещё 3 октября. Ответ на неё был выслан в конце декабря, а получен Польшей 3 января.
"По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остаётся закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу", - рассказали в МИД Польши о содержании ответа Германии.
Однако Варшава намерена продолжить попытки "урегулировать долги", которые, по её мнению, остались не выплачены после "немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год".
Напомним, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда заявлял, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии, а Берлин пообещал изучить её.
gov.pl