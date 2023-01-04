Польша получила ответ Германии на призыв обсудить репарации

Правительство Германии направило властям Польши дипломатическую ноту, в которой заявила об отказе вести переговоры о репарациях за Вторую мировую войну. Об этом сообщили в МИД Польши.

Внешнеполитическое ведомство таким образом отреагировало на польскую ноту, которую Варшава отправила ещё 3 октября. Ответ на неё был выслан в конце декабря, а получен Польшей 3 января.

"По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остаётся закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу", - рассказали в МИД Польши о содержании ответа Германии.