В Тегеране застрелен высокопоставленный офицер
"Аль-Алям": В Тегеране у своего дома застрелен офицер КСИР
В Тегеране у своего дома убит один из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции — элитного формирования армии Ирана. Об этом сообщает телеканал "Аль-Алям" со ссылкой на заявление полицейского департамента столицы.
В офицера выпустили четыре пули с близкого расстояния. Версии о причинах расправы не приводятся. По данным телеканала, военнослужащий участвовал в подавлении уличных акций протеста.
Это не первый подобный случай. Как рассказывал Лайф, в конце октября трое сотрудников Корпуса стражей исламской революции были застрелены неизвестными на юго-востоке и западе Ирана.
alalam.ir