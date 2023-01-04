В Тегеране застрелен высокопоставленный офицер

В Тегеране у своего дома убит один из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции — элитного формирования армии Ирана. Об этом сообщает телеканал "Аль-Алям" со ссылкой на заявление полицейского департамента столицы.

В офицера выпустили четыре пули с близкого расстояния. Версии о причинах расправы не приводятся. По данным телеканала, военнослужащий участвовал в подавлении уличных акций протеста.