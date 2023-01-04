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3 января, 23:27

В Тегеране застрелен высокопоставленный офицер

"Аль-Алям": В Тегеране у своего дома застрелен офицер КСИР

В Тегеране у своего дома убит один из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции — элитного формирования армии Ирана. Об этом сообщает телеканал "Аль-Алям" со ссылкой на заявление полицейского департамента столицы.

В офицера выпустили четыре пули с близкого расстояния. Версии о причинах расправы не приводятся. По данным телеканала, военнослужащий участвовал в подавлении уличных акций протеста.

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Это не первый подобный случай. Как рассказывал Лайф, в конце октября трое сотрудников Корпуса стражей исламской революции были застрелены неизвестными на юго-востоке и западе Ирана.

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alalam.ir

Андрей Григорьев

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